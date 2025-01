Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85442fc8-f34d-4b94-a10c-1d5a130f7864","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Pár nap múlva ünnepelte volna a 104. születésnapját a csütörtökön elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes. A Nemzet Sportolója nemcsak Magyarország legtöbb olimpiai éremmel rendelkező női sportolója volt, hanem az ötkarikás játékok valaha élt legidősebb aranyérmese is. Fotógalériával emlékezünk rá.","shortLead":"Pár nap múlva ünnepelte volna a 104. születésnapját a csütörtökön elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti...","id":"20250102_Keleti-Agnes-halal-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85442fc8-f34d-4b94-a10c-1d5a130f7864.jpg","index":0,"item":"063e65fd-b26b-42d4-a169-fc1024908249","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250102_Keleti-Agnes-halal-galeria-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 15:37","title":"Közel százévesen is könnyedén spárgázott – fotógaléria Keleti Ágnesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d408d4d-c6ac-4c1b-956e-cfd98968d672","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Transfermarkt friss adatai közül szemezgettünk.","shortLead":"A Transfermarkt friss adatai közül szemezgettünk.","id":"20250102_labdarugas-piaci-ertek-lionel-messi-cristiano-ronaldo-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-sallai-roland-neymar-benzema-mohamed-szalah-transfermarkt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d408d4d-c6ac-4c1b-956e-cfd98968d672.jpg","index":0,"item":"a60c2fa9-2d3a-45c4-a09c-cefbcc73bd6f","keywords":null,"link":"/sport/20250102_labdarugas-piaci-ertek-lionel-messi-cristiano-ronaldo-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-sallai-roland-neymar-benzema-mohamed-szalah-transfermarkt-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 15:06","title":"Szoboszlai és Kerkez is megelőzi Messit és Neymart, Sallai pedig Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e11110-ca13-4ad0-8489-26e32f9c5539","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a háromdiplomás nő indulatból ölte meg az anyját, és nem nagy a szökés veszélye.","shortLead":"A bíróság szerint a háromdiplomás nő indulatból ölte meg az anyját, és nem nagy a szökés veszélye.","id":"20250102_csepeli-anyagyilkossag-gyanusitott-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51e11110-ca13-4ad0-8489-26e32f9c5539.jpg","index":0,"item":"cd7af9a5-c265-4422-9c94-fb6f7125b5a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_csepeli-anyagyilkossag-gyanusitott-birosag","timestamp":"2025. január. 02. 15:39","title":"Nem tartóztatták le a csepeli anyagyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One felületein kell intézni. Van azonban némi csavar a dologban – mutatjuk, mire kell figyelnie ezentúl.","shortLead":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One...","id":"20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"7282ceab-49b7-45fc-ae75-0ec6a5f0eaa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Véget ért a nagy leállás, One lett a Vodafone-ból és a Digiből – így intézheti az ügyeit ezentúl (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d9f31c-b6ea-4940-a32e-6fb5f986d832","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vidéki felsőoktatási művészeti képzés ugyanannyi lehetőséget rejt magában, mint a fővárosi. Családias légkörről, színvonalas oktatásról és karrierlehetőségekről beszél Lakatos Péter István, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánja. Interjú.","shortLead":"A vidéki felsőoktatási művészeti képzés ugyanannyi lehetőséget rejt magában, mint a fővárosi. Családias légkörről...","id":"20250101_hvg-diploma-2025-lakatos-peter-istvan-debreceni-egyetem-zenemuveszeti-kar-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83d9f31c-b6ea-4940-a32e-6fb5f986d832.jpg","index":0,"item":"804785d6-682e-41b9-8e05-f998b1f82f2a","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-diploma-2025-lakatos-peter-istvan-debreceni-egyetem-zenemuveszeti-kar-interju","timestamp":"2025. január. 01. 11:30","title":"„Az európai komolyzenei kultúra hagyományait nem lehet csak úgy YouTube-ról elsajátítani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc exveje, Homlok Zsolt cégeire.","shortLead":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc...","id":"20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15.jpg","index":0,"item":"1cd67f70-f0cf-444f-ba57-f7cf153e785c","keywords":null,"link":"/kkv/20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","timestamp":"2025. január. 01. 11:22","title":"Feléért vállalta volna a munkát, mint volt apósa, mégis milliárdos bírságot kapott Mészáros exveje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Románia schengeni csatlakozásának örült így az államfő. A Telex jelzését megköszönték – csak azt sikerült elfelejteniük közben, hogy a portál valójában kérdezett is tőlük. ","shortLead":"Románia schengeni csatlakozásának örült így az államfő. A Telex jelzését megköszönték – csak azt sikerült elfelejteniük...","id":"20250103_sulyok-tamas-koszovo-szerbia-diplomacia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa.jpg","index":0,"item":"20513129-a210-4ac2-9ae7-c30531908dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_sulyok-tamas-koszovo-szerbia-diplomacia-terkep","timestamp":"2025. január. 03. 07:27","title":"Sulyok stábja javította a térképet, amin Koszovót Szerbia részeként tüntették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385bc3c-a1ab-463d-a5a5-757e871b9bbf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Annak jár a dunai kilátás, aki kifizeti az 1500 forintos díjat.","shortLead":"Annak jár a dunai kilátás, aki kifizeti az 1500 forintos díjat.","id":"20250102_kordon-halaszbastya-panorama-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5385bc3c-a1ab-463d-a5a5-757e871b9bbf.jpg","index":0,"item":"7f124293-73fc-42fe-ace4-0627a8d32ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kordon-halaszbastya-panorama-lezaras","timestamp":"2025. január. 02. 15:07","title":"Lekordonozták a Halászbástyát, csak azok élvezhetik a panorámát, akik fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]