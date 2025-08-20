Hat emberi fejet találtak egy úton Mexikó középső részén

Hat levágott emberi fejet találtak kedden Mexikó középső részén, a Puebla és Tlaxcala államok közötti úton. A Mexikónak ezen a vidékén korábban nem látott esetet sofőrök jelezték, majd a tlaxcalai ügyészség is megerősítette.

Egy további koponyára és emberi maradványokra a nyugat-mexikói Colima városában bukkantak rá – közölte a rendőrség helyi médiumok szerint. A Tlaxcalában talált fejek hat férfihoz tartoztak az ügyészség szerint, amely megindította a vizsgálatot.

Helyi médiaértesülések szerint egy, a helyszínen talált írás szerint gázlopásban érintett bűnszövetkezetek csaptak össze.

Kábítószerrel és üzemanyaggal üzletelő bandákról eddig is tudtak Puebla és Tlaxcala államokban, de eddig ilyen fajta erőszakos bűncselekmény nem történt, ellentétben az ország északi és a csendes-óceáni partvidéki államaival, ahol több mint tíz éve fordulnak elő hasonló esetek a drogcsempészbandák rivalizálásának következményeként.

Június 30-án az észak-nyugati Sinaloa államban egy úton húsz holttestet találtak, közülük ötöt lefejeztek.

A kormány által a kábítószer-kereskedelem ellen 2006-ban indított hadjárat óta több mint 450 ezer emberölést és százezer eltűnést regisztráltak Mexikóban a hivatalos statisztikák szerint.