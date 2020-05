Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","shortLead":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","id":"20200503_hatos_lotto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ce61d-6c23-480e-bf59-1064d724de21","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_hatos_lotto","timestamp":"2020. május. 03. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2b75e-0adb-4e15-88f1-a7f3b0882d6a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Gazdasági Versenyhivatal élén sem tört borsot a kormánykörök orra alá Juhász Miklós, akit a koronavírus-járvány árnyékában választottak alkotmánybíróvá.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal élén sem tört borsot a kormánykörök orra alá Juhász Miklós, akit a koronavírus-járvány...","id":"202018__uj_alkotmanybiro__juhasz_miklos__meglepetesember__surranopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2b75e-0adb-4e15-88f1-a7f3b0882d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61490ee-a20e-4ca3-86cf-09fae49b9602","keywords":null,"link":"/360/202018__uj_alkotmanybiro__juhasz_miklos__meglepetesember__surranopalya","timestamp":"2020. május. 04. 13:00","title":"Surranópályán jutott az új alkotmánybíró a kádertemetőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos olasz adatok szerint idén márciusban országosan másfélszer annyian haltak meg, mint egy éve, de van, ahol 5-6-szoros a szorzó.","shortLead":"A hivatalos olasz adatok szerint idén márciusban országosan másfélszer annyian haltak meg, mint egy éve, de van, ahol...","id":"20200504_Marciusban_dramaian_nott_a_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d0c452-2aa3-4a1c-b1c7-5115941efa01","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Marciusban_dramaian_nott_a_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 04. 15:31","title":"Márciusban drámaian nőtt a halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

