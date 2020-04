Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","shortLead":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","id":"20200428_zivatar_vihar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bb0227-a6fd-4769-9cca-198571fd862a","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zivatar_vihar_idojaras","timestamp":"2020. április. 28. 05:28","title":"A fél országban bárhol lecsaphat a zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","shortLead":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","id":"20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165dc4fe-8556-4f4e-ba31-de74a6fbaec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","timestamp":"2020. április. 27. 20:03","title":"Újabb értékes leletekre bukkantak a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336d6974-fce0-4d90-83c5-18a150b00bc4","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Csaknem négy órán keresztül faggatta a Parlament Népjóléti bizottsága az operatív törzs tagjait. Kiderült, a tatabányai kórházban történtek miatt vizsgálatot rendelt el a tisztifőorvos, a külügyi államtitkár nem tud arról, hogy ide hibás maszkok érkeznének, Rétvári Bence államtitkár pedig elmondta, bármilyen lazítás a mostani korlátozásokon csak fokozatosan, a legnagyobb szigor mellett képzelhető el. Több fontos kérdésre viszont itt sem kaptak konkrét választ a bizottság tagjai.","shortLead":"Csaknem négy órán keresztül faggatta a Parlament Népjóléti bizottsága az operatív törzs tagjait. Kiderült, a tatabányai...","id":"20200428_Karacsony_Gergely_Muller_Cecilia_a_nepjoleti_bizottsag_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=336d6974-fce0-4d90-83c5-18a150b00bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf4db8-1870-4748-ab7b-8d1053db8978","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Karacsony_Gergely_Muller_Cecilia_a_nepjoleti_bizottsag_elott","timestamp":"2020. április. 28. 17:16","title":"Ha arra számított, korlátlan enyhítés jön, téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. Hat évvel ezelőtt alaptalan vádaskodás miatt kellett lemondania Trócsányi László akkori miniszter kabinetfőnöki tisztségéről.","shortLead":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. Hat évvel ezelőtt alaptalan vádaskodás miatt kellett...","id":"20200428_Uj_allamtitkar_amiota_megbukott_egyre_feljebb_lep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10bde3f-c1df-47d7-b028-fd97747cc623","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Uj_allamtitkar_amiota_megbukott_egyre_feljebb_lep","timestamp":"2020. április. 28. 16:20","title":"Államtitkár lett Trócsányi egykori kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól – ígérte a miniszterelnök hétfőn. Ebből kiolvashatjuk azt, hogy újra felpörgetnék a közmunkaprogramot, de ez sokkal több problémát okozna, mint 2010 után. A kormány próbálkozott az elmúlt években még szövetkezetek szervezésével is, sikertelenül.","shortLead":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor...","id":"20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127eb9c7-4418-442a-b2f7-3c6b79087318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","timestamp":"2020. április. 27. 17:30","title":"Nem lesz könnyű dolga a kormánynak, ha újra be akarja vetni a közmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták azt követelik, hogy a raktárakban felhalmozott védőeszközöket kapják meg az egészségügyi dolgozók, a DK pedig tényszerű tájékoztatásra kéri az operatív törzset.","shortLead":"A szocialisták azt követelik, hogy a raktárakban felhalmozott védőeszközöket kapják meg az egészségügyi dolgozók, a DK...","id":"20200427_dk_mszp_muller_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf73c397-d72c-4909-84e4-cc682da525e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_dk_mszp_muller_operativ_torzs","timestamp":"2020. április. 27. 13:19","title":"A 41 éves elhunyt egészségügyi dolgozó miatt támadja Müller Cecíliát a DK és az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. április. 27. 07:30","title":"Sokkal könnyebb online, mint gondolná: tippek a gyors és hatékony ügyintézéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói kínálatát az Apple. Csak jövőre jöhet új AirPods.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói...","id":"20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7857dc8-d69a-4dee-8b25-e8a4a911c968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","timestamp":"2020. április. 28. 07:03","title":"Nagyon jól fogy az AirPods, tízmilliószámra adja el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]