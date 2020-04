Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és üzletember ötletének részleteiről, de ha mégis van benne valami, akkor olyasmi kerül a piacra, ami eddig lehetetlennek tűnt. ","shortLead":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és...","id":"202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c04f2-e82f-4ad1-946b-ed00d7eacd97","keywords":null,"link":"/360/202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"Ahol nincs térerő, ott is működik – sima mobillal is csatlakozni lehet majd a műholdas hálózathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","shortLead":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","id":"20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fd6000-d98c-4351-b96a-cac30e85bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","timestamp":"2020. április. 29. 08:54","title":"Európa egyik legismertebb képtára 70 százalékos bevételcsökkenésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy értesült, hogy pünkösd után a szálláshelyek is fogadhatnának már vendégeket.\r

","shortLead":"A lap úgy értesült, hogy pünkösd után a szálláshelyek is fogadhatnának már vendégeket.\r

","id":"20200429_Magyar_Nemzet_Elso_korben_a_kisebb_boltok_majus_kozepere_a_vendeglato_helyek_is_ujranyithatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467c4189-7f53-40ea-ad5e-76a79c7fc75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Magyar_Nemzet_Elso_korben_a_kisebb_boltok_majus_kozepere_a_vendeglato_helyek_is_ujranyithatnak","timestamp":"2020. április. 29. 07:19","title":"Magyar Nemzet: Első körben a kisebb boltok, május közepére a vendéglátóhelyek is újranyithatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398d458f-6bee-492d-a509-7e0bf508344e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár hamarosan újranyithatnak a piacok Ukrajnában, több száz kiskereskedő tüntetett a korlátozások enyhítéséért, hogy biztosíthassák a megélhetésüket. ","shortLead":"Bár hamarosan újranyithatnak a piacok Ukrajnában, több száz kiskereskedő tüntetett a korlátozások enyhítéséért...","id":"20200429_Kiskereskedok_tuntettek_Ukrajnaban_hogy_dolgozhassanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398d458f-6bee-492d-a509-7e0bf508344e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbee71c-55d9-418f-b958-26f36c777f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Kiskereskedok_tuntettek_Ukrajnaban_hogy_dolgozhassanak","timestamp":"2020. április. 29. 16:37","title":"Kiskereskedők tüntettek Ukrajnában, hogy kinyithassanak végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megfertőződött dolgozók többséges tünetmentes, de akad, aki kórházi kezelésre szorult.","shortLead":"A megfertőződött dolgozók többséges tünetmentes, de akad, aki kórházi kezelésre szorult.","id":"20200428_roman_munkas_koronavirus_vagohid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd44a625-8edb-4c43-a485-05eec7c612eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_roman_munkas_koronavirus_vagohid","timestamp":"2020. április. 28. 19:34","title":"Több mint 200 román munkás lett koronavírusos egy német vágóhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére is, ezért a kormány változtat a kijárási korlátozásokon. Mivel Budapest gócpontnak számít, a fővárosban és környékén fennmaradnak a kijárási korlátozások, vidéken viszont enyhítenek. Az intézkedések részleteit Gulyás Gergely miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ismertetik a kormányinfón.

","shortLead":"Szerda este Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az egészségügy felkészült a tömeges...","id":"20200430_kormanyinfo_Gulyas_Gergely_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2401ca41-4011-47f4-b6cb-c784229bd727","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_kormanyinfo_Gulyas_Gergely_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 30. 10:19","title":"Kormányinfó: májustól újra lehet orvoshoz menni, az iskolák zárva maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25afb554-7afb-4426-af85-4eb821aa8e38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 70 milliárd forintnyi befektetést generálhatnak azok a hazai startupok, amelyek eddig bejelentkeztek az EMVITIS-be, Magyarország első virtuális tőkebefektetési piacterére. Feltéve persze, hogy a befektetői oldal is vevő lesz az előttünk hamarosan virtuálisan is prezentálható ötletekre. Eddig 74 startup regisztrált a felületre, 18 projekt előértékelése pedig már elkészült – többségük válságálló, IT-alapú egészségügyi és egészségprevenciós szolgáltatást kínál.","shortLead":"Több mint 70 milliárd forintnyi befektetést generálhatnak azok a hazai startupok, amelyek eddig bejelentkeztek...","id":"20200430_emvitis_startup_piacter_virtualis_pitching_showroom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25afb554-7afb-4426-af85-4eb821aa8e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd81105c-be72-49be-a4ae-8aabde64472a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_emvitis_startup_piacter_virtualis_pitching_showroom","timestamp":"2020. április. 30. 13:03","title":"70 milliárd forint tőkeigény gyűlt össze, több válságálló hazai startup kaphat befektetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccccebc-a432-4684-b4a2-089c502c77dd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online búcsúztatják el a diákokat, de van, ahol később megtartják az ünnepséget. Körkép.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online...","id":"20200430_ballagas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eccccebc-a432-4684-b4a2-089c502c77dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925448a3-3ca2-48fd-b9ff-5bc67885ea99","keywords":null,"link":"/elet/20200430_ballagas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 30. 06:17","title":"Elmaradnak a ballagások a középiskolákban, online búcsúztatják a végzősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]