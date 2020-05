Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban ismét meghaladta a gyógyult betegek száma az új fertőzöttekét.","shortLead":"Az országban ismét meghaladta a gyógyult betegek száma az új fertőzöttekét.","id":"20200519_Ukrajnaban_jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033aef3-95fd-4f87-b9d6-a2d8c46a2e94","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_Ukrajnaban_jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 19. 18:20","title":"Ukrajnában jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282f02f2-2b99-4de6-9c0b-3a02a11eef75","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatásban részt vett gyerekek közül minden negyedik arról számolt be, hogy gyakran ingerült és hetente legalább egyszer álmatlanság gyötri.","shortLead":"A kutatásban részt vett gyerekek közül minden negyedik arról számolt be, hogy gyakran ingerült és hetente legalább...","id":"20200519_mentalis_problema_betegseg_almatlansag_gyerek_europa_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=282f02f2-2b99-4de6-9c0b-3a02a11eef75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35090481-fc4f-4c97-91ce-d90cdce1f0e8","keywords":null,"link":"/elet/20200519_mentalis_problema_betegseg_almatlansag_gyerek_europa_who","timestamp":"2020. május. 19. 05:34","title":"Egyre több az olyan gyerek Európában, aki mentális problémákkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4532f558-2297-4750-8530-a73ebafe9e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új, Isocell GN1 nevű mobilkamerás érzékelője 50 megapixeles, de fotós képességeit nem csak ez határozza meg.","shortLead":"A Samsung új, Isocell GN1 nevű mobilkamerás érzékelője 50 megapixeles, de fotós képességeit nem csak ez határozza meg.","id":"20200519_samsung_isocell_gn1_50_megapixeles_szenzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4532f558-2297-4750-8530-a73ebafe9e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029bc4e-cf6c-4dbe-a019-20b1ec0c839c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_samsung_isocell_gn1_50_megapixeles_szenzor","timestamp":"2020. május. 19. 15:43","title":"A DSLR fényképezőgépekével vetekszik a Samsung új mobilos szenzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeda46a-29a5-4f8e-b941-e0a84e8e217f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bombariadóba fulladt szombathelyi koncert után lépett akcióba a férfi.","shortLead":"Egy bombariadóba fulladt szombathelyi koncert után lépett akcióba a férfi.","id":"20200519_moped_szombathely_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeda46a-29a5-4f8e-b941-e0a84e8e217f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920fb400-6b7a-46de-a4ac-50990a62c395","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_moped_szombathely_rendorseg","timestamp":"2020. május. 19. 20:45","title":"Nekiment mopeddel a rendőrautónak, mert börtönbe akart kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthoni használatra készült lélegeztetőgépekről és a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetről kérdezte volna a Parlament Népjóléti bizottságának elnöke Kásler Miklós és Szijjártó Péter minisztereket, ahol egyikük sem jelent meg.","shortLead":"Az otthoni használatra készült lélegeztetőgépekről és a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetről kérdezte volna...","id":"20200520_Kasler_es_Szijjarto_csak_a_veszelyhelyzet_utan_meg_a_parlamenti_bizottsag_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb7f20f-49b4-43ec-b350-ac3c868fd17f","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kasler_es_Szijjarto_csak_a_veszelyhelyzet_utan_meg_a_parlamenti_bizottsag_ele","timestamp":"2020. május. 20. 16:45","title":"Kásler és Szijjártó csak a veszélyhelyzet után válaszol bizottsági kérdésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","id":"20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c94a8-21d9-4c8a-b6b6-633d6a3399a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","timestamp":"2020. május. 19. 07:59","title":"5,8 másodperc alatt 100-ról 200-ra: ezt tudja a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy mentolos cigarettákat, úgy ízesített nikotinos e-cigiket sem lehet forgalmazni – dohány ízű e-cigiket sem. A dohányboltosokat meglepte a tiltás, a szakma ugyanis egyeztetett a kormánnyal a 2016-ban csőre töltött, 2020-ban élesedő szabály módosításáról.","shortLead":"Ahogy mentolos cigarettákat, úgy ízesített nikotinos e-cigiket sem lehet forgalmazni – dohány ízű e-cigiket sem...","id":"20200520_e_cigaretta_dohany_dohanykereskedelem_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdc0b86-3ec9-42b4-bd56-bed1c8a5ef21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_e_cigaretta_dohany_dohanykereskedelem_tilalom","timestamp":"2020. május. 20. 06:30","title":"Csütörtöktől tilos az e-cigaretták jelentős részének forgalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a kínai debütálás után a világ többi részén is elérhetővé tette a MIUI 12-t. Az Android operációs rendszerre épülő felület nemcsak látványosabb lett, de a fejlesztők szerint biztonságosabb is.","shortLead":"A Xiaomi a kínai debütálás után a világ többi részén is elérhetővé tette a MIUI 12-t. Az Android operációs rendszerre...","id":"20200519_xiaomi_miui_12_frissites_modellek_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d0f326-918e-4119-acf7-0937ebae4203","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_xiaomi_miui_12_frissites_modellek_android","timestamp":"2020. május. 19. 20:03","title":"Itt az Xiaomi telefonok új felülete, 47-féle mobilra érkezik a MIUI 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]