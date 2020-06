Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés jövő július 1-től érvényes.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés jövő július 1-től...","id":"20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a56c0-6ab5-4162-a688-acd8bffa5a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","timestamp":"2020. június. 23. 10:17","title":"A bruttó fizetés 100 százalékára emelkedik a csed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8032032e-80f2-40f8-901c-b0b90093b393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem elnökének egy év múlva jár le a megbízatása, és nem indul újra a posztért.","shortLead":"Az egyetem elnökének egy év múlva jár le a megbízatása, és nem indul újra a posztért.","id":"20200623_CEU_rektor_Michale_Ignatieff_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8032032e-80f2-40f8-901c-b0b90093b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca209e5e-3330-4170-b035-e89bca74fe89","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_CEU_rektor_Michale_Ignatieff_elnok","timestamp":"2020. június. 23. 15:37","title":"Távozik a CEU rektori posztjáról Michael Ignatieff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro több politikai rendezvényen sem tartotta be a kötelező előírást.","shortLead":"Jair Bolsonaro több politikai rendezvényen sem tartotta be a kötelező előírást.","id":"20200623_Penzbirsag_brazil_elnok_szajmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041f0c7-350b-4ae9-b92e-b2b16df7a0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Penzbirsag_brazil_elnok_szajmaszk","timestamp":"2020. június. 23. 21:49","title":"Pénzbírságot kap a brazil elnök, ha nem visel szájmaszkot nyilvános helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás a problémára.","shortLead":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás...","id":"20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f8b28-a56a-4c0c-95ac-221d817704e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","timestamp":"2020. június. 23. 19:13","title":"Találtak még egy kellemetlen hibát a Windows 10 frissítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2cf8cc-492e-4f7d-8bff-ac38c8d7ab47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Shooting Brake hátuljába akár 1632 liternyi csomag is bepakolható.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Shooting Brake hátuljába akár 1632 liternyi csomag is bepakolható.","id":"20200624_lelepleztek_a_felfrissult_vw_arteont_ami_mar_sportkombikent_is_elerheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2cf8cc-492e-4f7d-8bff-ac38c8d7ab47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f64ed-8bf1-4dcf-a967-a2bfefda1a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_lelepleztek_a_felfrissult_vw_arteont_ami_mar_sportkombikent_is_elerheto","timestamp":"2020. június. 24. 07:59","title":"Leleplezték a felfrissült VW Arteont, ami már sportkombiként és 320 lóerővel is elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","shortLead":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","id":"20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a4880-b3d0-43cf-a465-bdd23bb44cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. június. 23. 12:52","title":"A Főváros saját halottjának tekinti Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Év végén jár le az egyetemes postai szolgáltatói szerződést, amit megint csak a Magyar Posta Zrt.-vel kötnek újra.","shortLead":"Év végén jár le az egyetemes postai szolgáltatói szerződést, amit megint csak a Magyar Posta Zrt.-vel kötnek újra.","id":"20200623_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatoi_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42826fd-4130-44eb-9803-6c3cc9ce6455","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatoi_szerzodes","timestamp":"2020. június. 23. 07:34","title":"Nincs jobb, úgyhogy hosszabbít az állam a Magyar Postával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]