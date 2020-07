Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","shortLead":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","id":"20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bb1f96-9fbc-4645-882d-d79f77c1a823","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","timestamp":"2020. július. 15. 14:44","title":"Szöulba költözteti hongkongi szerkesztőségét a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e48650e-87d3-4f10-b914-04f18502527c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar cégek adományait szállította Bagdadba az a katonai repülőgép, amely a napokban kétszer is megfordult Budapesten.","shortLead":"Magyar cégek adományait szállította Bagdadba az a katonai repülőgép, amely a napokban kétszer is megfordult Budapesten.","id":"20200713_katonai_repulogep_ferihegy_budapest_lockheed_c130j_hercules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e48650e-87d3-4f10-b914-04f18502527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e58b8f-e68d-4911-b339-2bd56a2ed177","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_katonai_repulogep_ferihegy_budapest_lockheed_c130j_hercules","timestamp":"2020. július. 13. 20:03","title":"Errefelé ritka katonai gép érkezett Ferihegyre – ráadásul kétszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","shortLead":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","id":"20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55bb106-e879-4e3f-bf17-cc3e0e5e0b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","timestamp":"2020. július. 14. 08:13","title":"Ügyvédje szerint senkinek sem ártott a pátyi boncsegéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21946cf6-00d4-4b66-b3c0-afc0b2b5496a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"És ha zászlót égetni nem szabad, akkor mit csináljanak a rengeteg maradékkal? A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"És ha zászlót égetni nem szabad, akkor mit csináljanak a rengeteg maradékkal? A német egyesítéshez vezető utat felidéző...","id":"20200707_szakacsknyv_Balaton_Parizs_Gorbacsov_Kohl_zaszlo_1990_julius_15","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21946cf6-00d4-4b66-b3c0-afc0b2b5496a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb81635-cfd1-4ab8-a187-d46700eded38","keywords":null,"link":"/360/20200707_szakacsknyv_Balaton_Parizs_Gorbacsov_Kohl_zaszlo_1990_julius_15","timestamp":"2020. július. 15. 16:00","title":"Megsértődtek a Balatonra, Párizsba indultak a keletnémetek – 1990. július 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre együtt lehetünk a barátokkal, a távolabbi családdal, a rengeteg felgyülemlett energiánkat pedig különféle sporttevékenységekkel vezethetjük le. A lehetőségek tárháza végtelen, de ne féljünk kísérletezni akár a különlegesebb, újszerűbb mozgásformákkal sem. Mi most ezek közül mutatunk be közelebbről egy világszabadalommal rendelkező magyar találmányt, a Teqballt. ","shortLead":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre...","id":"20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90fe8fe-c920-4808-9334-e44843facc00","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","timestamp":"2020. július. 15. 12:30","title":"Ha valamit, akkor ezt a sportot érdemes kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd759b98-cbb2-400e-82d1-250c436ad9ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen mértékű sebességtúllépés ritkaságszámba megy. Legalábbis az, hogy lefilmezik és elkapják az elkövetőt.","shortLead":"Ilyen mértékű sebességtúllépés ritkaságszámba megy. Legalábbis az, hogy lefilmezik és elkapják az elkövetőt.","id":"20200714_220_kmh_kornyeken_elozte_meg_a_rendort_egy_Audi_R8as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd759b98-cbb2-400e-82d1-250c436ad9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0798c39-b3b8-4fb0-abbe-b9f9335c7154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_220_kmh_kornyeken_elozte_meg_a_rendort_egy_Audi_R8as","timestamp":"2020. július. 14. 09:32","title":"Videó: 217-tel előzte meg a rendőrautót egy Audi R8-as Jánosházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.","shortLead":"Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.","id":"20200715_koronavirus_beutazasi_korlatozas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c553d3-0b7c-4fd6-bd2f-471624d6a3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_koronavirus_beutazasi_korlatozas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 15. 05:16","title":"Életbe léptek a vírus miatti beutazási korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690e704d-6f6c-4b74-bd45-1316751c354b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó szerint az új Bronco olyan kemény, mint az F-sorozatú pickupok, és ott rejtőzik benne a Mustang szellemisége is.","shortLead":"A gyártó szerint az új Bronco olyan kemény, mint az F-sorozatú pickupok, és ott rejtőzik benne a Mustang szellemisége...","id":"20200714_kozel_negyed_evszazad_utan_visszatert_a_ford_bronco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690e704d-6f6c-4b74-bd45-1316751c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1abb378-1560-4881-a01c-d707c528d26f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_kozel_negyed_evszazad_utan_visszatert_a_ford_bronco","timestamp":"2020. július. 14. 07:59","title":"Közel negyed évszázad után visszatért a Ford Bronco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]