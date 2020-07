Allergiás reakciót, hasmenést okozhat a Balatonban elszaporodott kékalga

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt autó ütközött, a főváros felé közlekedőknek jelentős torlódásra kell készülniük.","shortLead":"Öt autó ütközött, a főváros felé közlekedőknek jelentős torlódásra kell készülniük.","id":"20200722_m3_bevezeto_torlodas_utkozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb97812-d918-43bb-b644-3111c399985a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_m3_bevezeto_torlodas_utkozes","timestamp":"2020. július. 22. 08:50","title":"Tömegbaleset az M3-as bevezető szakaszán – nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3af4032-a21a-487e-91d9-5961ebb1348c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár hét fokos hőmérséklet-emelkedést is túlélnek az Vörös-tenger koralljai.","shortLead":"Akár hét fokos hőmérséklet-emelkedést is túlélnek az Vörös-tenger koralljai.","id":"20200722_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_korallzatony_vorostenger_akabaiobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3af4032-a21a-487e-91d9-5961ebb1348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e2c87b-fdbd-4f8c-b1e8-68d1848abe3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_korallzatony_vorostenger_akabaiobol","timestamp":"2020. július. 22. 11:05","title":"Reményt adhat, hogy a rendkívüli hőmérséklet-emelkedést is kibírják korallok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03410fd3-195e-4b64-9724-863fd0435268","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 23. 09:16","title":"Koronavírus: 14 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b8b2f9-6416-4bfd-a7a3-f0c0ae9f2997","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200722_Marabu_Feknyuz_FocistaZenesz_603","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b8b2f9-6416-4bfd-a7a3-f0c0ae9f2997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df998dee-d900-498c-9e8b-2fd269d172fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Marabu_Feknyuz_FocistaZenesz_603","timestamp":"2020. július. 22. 17:20","title":"Marabu Féknyúz: Focista-Zenész 60:3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","shortLead":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","id":"20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b884-8455-4690-afaa-6f841860dfd6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","timestamp":"2020. július. 21. 21:16","title":"Márki-Zayék fűnyírók helyett rackákkal tüntették el a nagyra nőtt füvet Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte várhatók zivatarok.","shortLead":"Országszerte várhatók zivatarok.","id":"20200721_idojaras_jelentes_julius_22_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb783bb-28a3-4848-950d-eb3eb0a9ee2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_idojaras_jelentes_julius_22_zivatar","timestamp":"2020. július. 21. 21:59","title":"Szerdán ne menjen el otthonról esernyő nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","shortLead":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","id":"20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe28550-69a9-476a-a9c0-35b287f017b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","timestamp":"2020. július. 23. 10:38","title":"Három évre súlyosították a sikkasztó parlamenti raktáros börtönbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce72d79-9a8a-42f2-a6a5-a82b86bf4ef1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából 70 millió forintnyi kárt okozott.","shortLead":"Nagyjából 70 millió forintnyi kárt okozott.","id":"20200723_pszichiatria_pozsony_luxusauto_autokereskedes_gyujtogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce72d79-9a8a-42f2-a6a5-a82b86bf4ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4f4d12-df44-4b19-9b96-5ec46575eeef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_pszichiatria_pozsony_luxusauto_autokereskedes_gyujtogatas","timestamp":"2020. július. 23. 13:13","title":"Pszichiátriáról szökött férfi gyújtott fel luxuskocsikat Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]