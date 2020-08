A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A manchesteri egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a rizs az egyik legelterjedtebb gabonaféle és ez veszélyeztetheti az egészségünket: rizst fogyaszt a világ népességének nagy százaléka, közel 3 milliárd ember táplálkozásának a fontos eleme a rizs.

Bár korábban megosztotta a kutatókat, hogy mennyi is a rizs szervetlen arzéntartalma és hogy mekkora mennyiség okoz egészségügyi kockázatot, mostanra beigazolódott, hogy a rizsfogyasztás és ezen keresztül az arzénbevitel évente több százezer ember haláláért tehető felelőssé – számol be az eredményükről a Science Daily.

Az arzén közismert méreg. Azonban a tudósok most arra mutattak rá, hogy okozhat rákot és szív- és érrendszeri problémákat is, még akkor is, ha csak rendkívül kis mennyiségben, de hosszú időn keresztül visszük be a szervezetünkbe. Például rizzsel: a rizs ugyanis a többi gabonaféléhez képest jobban elraktározza a szervetlen arzént.

Szerves arzén van például a tenger gyümölcseiben is, ezek azonban ártalmatlanok az emberi szervezetre. Már a WHO korábban is figyelmeztetett arra, hogy a rizs az egyetlen élelmiszer, amelynek az arzéntartalma hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet és rákkeltő vegyületek is vannak benne: a rizsből készült liszt pedig sok sütemény alapját adja, de még anyatej-helyettesítő tápszereket is készítenek belőle.

De hogyan kerül arzén a rizsbe? Például természetes vizekben és a talajban lévő arzéntartalmú vegyületeken keresztül, de az Amerikai Egyesült Államokban például a rizst olyan földeken termesztik, ahol korábban gyapotot termesztettek, ezt pedig arzéntartalmú gyomirtóval kezelték.

A tudósok ezért változatos étrendet javasolnak és azt, hogy a sima fehérrizs helyett fogyasszunk barna, vagy basmati rizst, mert ezeknek alacsonyabb a szervetlen arzéntartalma.