[{"available":true,"c_guid":"4ae60a4a-5366-479f-a4b4-b658c141c81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeket beengedték az iskolába, de tanítás nem volt.","shortLead":"A gyerekeket beengedték az iskolába, de tanítás nem volt.","id":"20200909_koronavirusos_tanar_nagyrecse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae60a4a-5366-479f-a4b4-b658c141c81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2904a9-2318-4471-8d51-7dcceb9c9443","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirusos_tanar_nagyrecse","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:37","title":"Egy koronavírusos tanár miatt szünetel a tanítás a nagyrécsei iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megvalósulna Belénessy Csaba ötlete, akkor a kormánypárti színművészetit fizethetnék az adófizetők, míg azt, amelyikre valós igény van, a szülők, akik egyben ugyancsak adófizetők.","shortLead":"Ha megvalósulna Belénessy Csaba ötlete, akkor a kormánypárti színművészetit fizethetnék az adófizetők, míg azt...","id":"20200908_belenessy_szinmuveszeti_szfe_nyary","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3147ae-5483-4252-9547-7f7534a9a1ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_belenessy_szinmuveszeti_szfe_nyary","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:39","title":"Nyáry Krisztián segített értelmezni a KESMA-tanácsadó Színművészetire vonatkozó ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","shortLead":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","id":"20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bb50e4-17a2-4725-89db-bf23a55c3c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:52","title":"Tippeljen, mit írt Ian McKellen a tenyerébe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","shortLead":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","id":"20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c520a-b098-455a-a5aa-91a7161acbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:54","title":"Csődhullámtól tartanak a német idegenforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész megyei szervezetet.","shortLead":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész...","id":"20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f4d9e-6124-4582-9647-1336928ced71","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 05:58","title":"Leszámolásról beszél az MSZP felfüggesztett Pest megyei elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos, hogy a Huawei mobiltelefonokra is ráteszi a céget ért bojkott miatt fejlesztett operációs rendszert, a HarmonyOS-t.","shortLead":"Immár biztos, hogy a Huawei mobiltelefonokra is ráteszi a céget ért bojkott miatt fejlesztett operációs rendszert...","id":"20200910_huawei_harmonyos_oprendszer_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724c7a51-ff8c-4d84-abda-53c98e915059","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_huawei_harmonyos_oprendszer_android","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:39","title":"Huawei: Jön a saját rendszer, jönnek az egyáltalán nem androidos mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","shortLead":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","id":"20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f7853-e24e-4451-9dbb-07c28955a592","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:51","title":"Még egy vakcinagyártóval leszerződött az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","shortLead":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","id":"20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393937e4-4d3d-45a3-be66-12e05943c090","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:01","title":"Megállíthatatlanul drágulnak az élelmiszerek, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]