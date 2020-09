Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többnyire derült vagy kissé felhős idő várható csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra foltokban köd képződhet.","shortLead":"Többnyire derült vagy kissé felhős idő várható csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra foltokban köd...","id":"20200912_Enyhe_felhosodes_es_kod_varhato_eso_nem_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bfd599-4f52-414c-9aba-b54d15226b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Enyhe_felhosodes_es_kod_varhato_eso_nem_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:41","title":"Enyhe felhősödés és köd várható, eső nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira irdatlan mennyiségű vád, aminek nagy része minden alapot nélkülöz. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, amelyben szóba kerül még a rendszerváltás is.



","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira...","id":"20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb46f836-46f0-4117-a540-4d860756a8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:30","title":"Almási Tamás a Fülkében: Egy úthenger elindult, de előtte még sárral megdobáltak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1cbcc0-0a89-4341-87e9-fec4e9c5f495","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különbözik a férfiak és a nők cirkadián ritmusa – állítja a Pennsylvaniai Egyetem két kutatója, Sean Anderson és Garret FitzGerald, akik felfedeztek egy mintázatot.","shortLead":"Különbözik a férfiak és a nők cirkadián ritmusa – állítja a Pennsylvaniai Egyetem két kutatója, Sean Anderson és Garret...","id":"20200912_ferfiak_es_a_nok_cirkadian_ritmusa_kulonbseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1cbcc0-0a89-4341-87e9-fec4e9c5f495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee0a4f7-08c0-439a-8583-a1eb77bde6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_ferfiak_es_a_nok_cirkadian_ritmusa_kulonbseg","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:03","title":"Újabb különbséget fedeztek fel a nők és a férfiak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Attila Mihály lehet a Nemzeti Választási Iroda új elnöke.","shortLead":"Nagy Attila Mihály lehet a Nemzeti Választási Iroda új elnöke.","id":"20200911_Orban_Palffy_Ilona_nemzeti_valasztasi_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bbe651-189f-4ed5-aaa8-84125953ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Orban_Palffy_Ilona_nemzeti_valasztasi_iroda","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:07","title":"Orbán kijelölte Pálffy Ilona utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","shortLead":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","id":"20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d36f7f-f0f3-4bb6-90d2-df88e14473ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:57","title":"Koronavírusos egy diák a pécsi Babits gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legveszélyezettebbek az édesvízi populációk, itt 84 százalékos a csökkenés – ismertette Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója. ","shortLead":"A legveszélyezettebbek az édesvízi populációk, itt 84 százalékos a csökkenés – ismertette Sipos Katalin, a WWF...","id":"20200913_Az_allatvilag_ketharmada_kritikus_mertekben_zsugorodott_az_ember_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ee9a9b-479f-4665-afb2-df92a4d33df8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Az_allatvilag_ketharmada_kritikus_mertekben_zsugorodott_az_ember_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:27","title":"Az állatvilág kétharmada kritikus mértékben zsugorodott az ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","shortLead":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","id":"20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3080ed-32ee-419a-a2a3-a0a2d0da4a91","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:40","title":"Koronavírusos a kispesti gyermekorvosi rendelő egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata azonnal rá is tette a kezét, hogy elvégezze rajta a szokásos javíthatósági vizsgálatot.","shortLead":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata...","id":"20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43d00a-b8cc-4746-a56f-a301c2774a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:03","title":"Szétszedték a Microsoft új telefonját, kiderült, hogy mi hogy van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]