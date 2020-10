Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. ","shortLead":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet...","id":"20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba85af3-295f-4740-989f-2b29a3a2943e","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","timestamp":"2020. október. 28. 13:20","title":"Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők a következményektől féltik a fókapopulációt. Tavasszal delfinek tetemei álltak halomban Namíbia partjainál.","shortLead":"A szakértők a következményektől féltik a fókapopulációt. Tavasszal delfinek tetemei álltak halomban Namíbia partjainál.","id":"20201027_namibia_fokapusztulas_hatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93bd8e-4e1e-4814-9f1e-5de178edc817","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_namibia_fokapusztulas_hatasok","timestamp":"2020. október. 27. 19:07","title":"Még mindig nincs magyarázat a namíbiai fókapusztulásra, miközben ezrével számolják az újabb áldozatokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","id":"20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b314cf9-a3f6-4283-af9b-c2f067c8d606","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","timestamp":"2020. október. 27. 11:08","title":"202 koronavírus-fertőzöttet találtak egy Veszprém megyei szociális intézményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ac3afc-7188-4bb3-a225-5a180b5bdc6c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"És a kérdést egy ütemmel továbbgondolva: szexelhet-e egy ember a polippal? Az internetes közösségi eszmecsere némileg félrement a Netflix dokumentumfilmjének a bemutatója után, pedig a Tanítóm, a polip ennél sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb tanulságokat tartogat.","shortLead":"És a kérdést egy ütemmel továbbgondolva: szexelhet-e egy ember a polippal? Az internetes közösségi eszmecsere némileg...","id":"20201027_Bele_lehet_szeretni_egy_polipba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac3afc-7188-4bb3-a225-5a180b5bdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9163a9-6b68-4b61-a76f-5a6578a6dd81","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Bele_lehet_szeretni_egy_polipba","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Bele lehet szeretni egy polipba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","shortLead":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","id":"20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03548c6-67d5-45be-ae9b-c6f569285bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 28. 16:10","title":"\"Fájdalmas procedúra\" – Egy orvos bemutatta, hogyan kötik lélegeztetőgépre a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti Színház az MTI-vel.","shortLead":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti...","id":"20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85f01e-780a-4770-aff0-01fff6a9938e","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 16:23","title":"Vidnyánszky Attila koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes összeg 0,6 százalékát sem éri el a kormánypárti képviselőkre kiszabott bírság.","shortLead":"A teljes összeg 0,6 százalékát sem éri el a kormánypárti képviselőkre kiszabott bírság.","id":"20201028_jakab_peter_kover_laszlo_parlament_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f8a475-aa83-4160-80d3-6b8fcec5a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_jakab_peter_kover_laszlo_parlament_buntetes","timestamp":"2020. október. 28. 09:01","title":"Kövér eddig 79 millióra büntette a képviselőket, Jakab Péter fizette a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét a Föld kerül keringő űrszemét eltakarításában.","shortLead":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét...","id":"20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb2f742-7d7b-42d9-9526-27bca4a0e4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","timestamp":"2020. október. 28. 13:03","title":"A SpaceX-nek van egy ötlete, hogyan takarítsák el a rengeteg űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]