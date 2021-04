Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu felszínéről gyűjtött mintákkal tér majd vissza a Földre.","shortLead":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu...","id":"20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2b17c-33b6-4dc5-acdb-198b5695efe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","timestamp":"2021. április. 08. 20:03","title":"Búcsút vesz a NASA űrszondája a 321 millió kilométerre lévő aszteroidától, lassan elindul a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Négy ember vesztette életét Oroszországban az után, hogy beoltották őket a koronavírus elleni orosz vakcinával, a Szputnyik V-vel. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) komolyan veszi az eseteket, Moszkvában viszont azt mondják, a vakcina és a halálesetek között nincs összefüggés. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét Oroszországban az után, hogy beoltották őket a koronavírus elleni orosz vakcinával...","id":"20210409_Negyen_meghaltak_nem_sokkal_a_Szputnyik_V_beadasa_utan__kiszivarogtatas_es_cafolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1a7bf9-ea5a-4d76-aab2-9bcdd1b67a89","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_Negyen_meghaltak_nem_sokkal_a_Szputnyik_V_beadasa_utan__kiszivarogtatas_es_cafolat","timestamp":"2021. április. 09. 14:05","title":"Euobserver: Négyen meghaltak nem sokkal a Szputnyik V beadása után ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szaniszló Sándor által vezetett kerület még az iskolák tervezett április 19-i újranyitása előtt elvégzi a tesztelést.","shortLead":"A Szaniszló Sándor által vezetett kerület még az iskolák tervezett április 19-i újranyitása előtt elvégzi a tesztelést.","id":"20210408_szaniszlo_sandor_xviii_kerulet_iskolasok_pedagogusok_tanarok_koronavirusteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a834388d-610a-440d-a58c-7eac3aece70b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szaniszlo_sandor_xviii_kerulet_iskolasok_pedagogusok_tanarok_koronavirusteszt","timestamp":"2021. április. 08. 12:12","title":"Letesztelik a XVIII. kerületi iskolásokat és pedagógusokat az önkormányzat saját költségén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott az emberhez. 24 tudós most azt mondja, a tanulmányt \"megterhelte\" a politika.","shortLead":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott...","id":"20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b742a-5d5c-4c25-8a43-ca33acd912a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","timestamp":"2021. április. 08. 10:35","title":"Hogyan terjedt szét a világban a koronavírus? 24 tudós kevesebb politikát és több szakmaiságot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9845b688-4ef3-4bf8-981e-d2368807e92a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült arról, ahogy felmászik a polcokra.","shortLead":"Videó is készült arról, ahogy felmászik a polcokra.","id":"20210408_szalagos_varanusz_egy_thaifoldi_boltban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9845b688-4ef3-4bf8-981e-d2368807e92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c2cdd6-2620-4199-bda3-e9e1473f3f65","keywords":null,"link":"/elet/20210408_szalagos_varanusz_egy_thaifoldi_boltban","timestamp":"2021. április. 08. 21:40","title":"Majdnem kétméteres varánusz jelent meg egy thaiföldi boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcbcc8-4ae8-462c-9576-343c022eda1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzjelző este 7 óra után szólalt meg, de a dolgozók sehol nem láttak tüzet, amikor körbejárták az épületet.","shortLead":"A tűzjelző este 7 óra után szólalt meg, de a dolgozók sehol nem láttak tüzet, amikor körbejárták az épületet.","id":"20210408_szentendre_spar_tuz_tuzoltok_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcbcc8-4ae8-462c-9576-343c022eda1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d0449-db15-4561-9bf4-5490f6f29997","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szentendre_spar_tuz_tuzoltok_polgarmester","timestamp":"2021. április. 08. 13:54","title":"A Szentendrén leégett Spar dolgozói először lemondták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban eloszlatja a vásárlókat.","shortLead":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban...","id":"20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74499774-d370-4167-8dc6-f51c46bd48fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 08. 11:17","title":"A boltok nagy része kinyitott az újraindulás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eljegyzési ünnepségen a férfi eltörte a menyasszonya orrcsontját.","shortLead":"Az eljegyzési ünnepségen a férfi eltörte a menyasszonya orrcsontját.","id":"20210409_menyasszony_eljegyzes_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a396246-35a4-4203-b311-5f5da6e29609","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_menyasszony_eljegyzes_bantalmazas","timestamp":"2021. április. 09. 11:43","title":"Vádat emeltek a menyasszonyát az eljegyzésükön összeverő férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]