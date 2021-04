Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","id":"20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3847d66c-55ff-46c6-bb5d-922b45c58c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","timestamp":"2021. április. 15. 12:32","title":"Donald Tusk odamondott az illiberális válságkezelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda0947-f23e-4aee-ad58-c03ee4be1c51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Audiencián fogadta a királyi ház kamarását a Windsor-kastélyban. ","shortLead":"Audiencián fogadta a királyi ház kamarását a Windsor-kastélyban. ","id":"20210414_A_kiralyno_hihetetlenul_sztoikus__Erzsebet_mar_dolgozik_negy_nappal_Fulop_herceg_halala_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdda0947-f23e-4aee-ad58-c03ee4be1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3fbdcb-53d8-4a69-aa6a-82a564128ad5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_A_kiralyno_hihetetlenul_sztoikus__Erzsebet_mar_dolgozik_negy_nappal_Fulop_herceg_halala_utan","timestamp":"2021. április. 14. 09:50","title":"„A királynő hihetetlenül sztoikus” – Erzsébet négy nappal Fülöp herceg halála után már dolgozik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist: a Magyar Laposföld Társaság elnöke nincs a finalisták között.","shortLead":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist...","id":"20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a29fbf-f9f0-4a00-b6a1-d32a8c470d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","timestamp":"2021. április. 15. 12:03","title":"Az áltudományok nagyágyúi: Schobert Norbi, Gődény és Kásler is a Laposföld-díj idei finalistái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de a virológusok szerint ilyenkor sincs baj.","shortLead":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de...","id":"20210414_vakcina_oltas_rtl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199e1652-760f-4fc6-87e5-b777156638bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_vakcina_oltas_rtl","timestamp":"2021. április. 14. 20:23","title":"Lehet-e kétféle vakcinával oltani egy embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A minisztérium 2023 végén költözhet be az új épületbe.","shortLead":"A minisztérium 2023 végén költözhet be az új épületbe.","id":"20210414_penzugyminiszterium_var_epulet_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a75aad-3d3c-4931-8583-78270361c562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_penzugyminiszterium_var_epulet_felujitas","timestamp":"2021. április. 14. 09:06","title":"55 milliárdba kerül a Pénzügyminisztérium várbeli épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt hozott fel, amelyekből a legkevésbé sem lehet következtetni, mire gondolt: az Emirátusok Boldogság Minisztériuma az ország elégedettségével foglalkozik, az indiai jógaminisztérium viszont homeopátiás gyógyszereket javasolt koronavírus ellen.","shortLead":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt...","id":"20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5fa1fc-c967-4ce5-860e-8b076c486ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"De mit csinálnak egy boldogság- és egy jógaminisztériumban, amit Matolcsy felvetett követendő példaként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra késelte Julius Caesart.



","shortLead":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra...","id":"20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedcc6ee-210a-4cfc-85bb-da3ddffdf3c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","timestamp":"2021. április. 15. 09:18","title":"Nemsokára bejárhatjuk a helyet, ahol megölték Julius Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ nagyhatalmai közül valójában senki nem szeretné? Ken Follett a következő regényéről beszélt egy sajtótájékoztatón, amelyen a hvg.hu is jelen volt.","shortLead":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ...","id":"20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896bdf1-d1f6-4a43-bb4a-8d9551210c94","keywords":null,"link":"/elet/20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","timestamp":"2021. április. 15. 16:47","title":"Ken Follett: Putyin jobban tenné, ha elolvasná a következő könyvemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]