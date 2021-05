Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának folyamatos monitorozásán. ","shortLead":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának...","id":"202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c0d93-7d6a-4cc2-b24c-a0e0a28b1300","keywords":null,"link":"/360/202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","timestamp":"2021. május. 18. 15:30","title":"Még építkezés közben kiszúrja a rejtett hibákat egy új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő unokája, Beatrix hercegnő gyereket vár.","shortLead":"A királynő unokája, Beatrix hercegnő gyereket vár.","id":"20210519_Ujabb_dedunokaja_lesz_Erzsebet_kiralynonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef05748-d71e-4585-88e9-a49b10d7f36e","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Ujabb_dedunokaja_lesz_Erzsebet_kiralynonek","timestamp":"2021. május. 19. 12:03","title":"Újabb dédunokája lesz II. Erzsébet királynőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","shortLead":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","id":"20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e14a35-3e1c-4aad-942b-5b0ebfbd1a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 19. 05:46","title":"Az EP közel 14 milliárd forintnyi támogatást szavazott meg Magyarországnak járványkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkán történik meg, hogy a jegybank egy állami többségi tulajdonú céget bírságoljon a szabálytalanságok miatt, de most egymillió forintra büntette az MNB a Kartonpackot.","shortLead":"Ritkán történik meg, hogy a jegybank egy állami többségi tulajdonú céget bírságoljon a szabálytalanságok miatt, de most...","id":"20210518_kartonpack_mnb_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90903dc5-efaf-4bcb-b374-2d62f614d706","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_kartonpack_mnb_birsag","timestamp":"2021. május. 18. 11:46","title":"Amióta az állam átvette a Kartonpackot, nem készült egy beszámoló sem, bírságolt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0945afc-8bbf-40b4-8625-0be72f7a66af","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre nagyobb nyomás alá kerül a magyar miniszterelnök – a járvány, az ellenzéki egység és Európa miatt, ezért új szövetség kialakításán dolgozik, de így még azt sem lehet kizárni, hogy kiviszi az országot az EU-ból – írja a Die Zeit, a német liberális értelmiség tekintélyes lapja. Az elemzés úgy értékeli: egyre hangosabban ketyeg az óra a rendszer számára. ","shortLead":"Egyre nagyobb nyomás alá kerül a magyar miniszterelnök – a járvány, az ellenzéki egység és Európa miatt, ezért új...","id":"20210519_Die_Zeit_Kiviszi_Orban_az_EUbol_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0945afc-8bbf-40b4-8625-0be72f7a66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d245a3-35e2-45dc-9106-3b2dcaa529e7","keywords":null,"link":"/360/20210519_Die_Zeit_Kiviszi_Orban_az_EUbol_Magyarorszagot","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Die Zeit: Kiviszi Orbán az EU-ból Magyarországot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a20d54-4f68-44b2-80c8-8a5bdbacc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Győrnél történt. A család állapota stabil.","shortLead":"A baleset Győrnél történt. A család állapota stabil.","id":"20210518_m1_es_autopalya_gyor_kezilabda_podor_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a20d54-4f68-44b2-80c8-8a5bdbacc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710c6f74-acd8-4265-bbc0-6a5fdde19474","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_m1_es_autopalya_gyor_kezilabda_podor_zoltan","timestamp":"2021. május. 18. 12:44","title":"A szombathelyi kézicsapat elnöke és családja ült az autóban, amelyik lezuhant az M1-es autópályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán Viktorban.","shortLead":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán...","id":"20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041ab54e-3291-4258-bfdd-0de4ac102768","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","timestamp":"2021. május. 19. 14:01","title":"Valamivel meg tudta fogni Orbán Viktort Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt sikerrel. ","shortLead":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt...","id":"20210519_Elokepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4ce62-cdfa-4ee0-b6e7-b96c8aba8213","keywords":null,"link":"/360/20210519_Elokepek","timestamp":"2021. május. 19. 11:20","title":"Karácsony Gergely: „A 99 Mozgalom leginkább unikális és magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]