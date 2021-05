Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott a miniszterelnök, pedig ezt az egyik érintett maga cáfolta meg.



Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott a miniszterelnök, pedig ezt az egyik érintett maga cáfolta meg. Maga az Orbánnal fotózkodó vőlegény cáfolt: nem ő van az MNB reklámjában Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat. Eladja tenerifei házát Havas Henrik A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott. Itt az új BMW M4 kabrió, 510 lóerővel és összkerék-hajtással Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi elnöke. Meghalt Max Mosley, a FIA egykori elnöke A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára egy belarusz aktivistával beszélve villantotta meg orosz nyelvtudását tisztességtelen eszközökkel vette rá Diana hercegnőt az exkluzív interjúra 25 évvel ezelőtt, Michael Jackson unokaöccse is hasonlókat állít az újságíróról. Azt mondja, Bashir manipulációja az egyik oka annak, hogy az énekes ma nem él. Michael Jackson családja szerint a BBC-s újságíró, Martin Bashir a hírhedt Jacko-interjút is manipulálta A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot. Dobrev Klára: Arra kérünk felhatalmazást, hogy az elrabolt vagyont visszavegyük Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek létezéséről, de legkésőbb 2019 augusztusában több ellenzéki politikus is van, akihez a felvételek is eljutottak – derül ki a kutatásunkból, és akad olyan tanúvallomás is, ami ezt támasztja alá. Ennek ellenére egyelőre csak teóriák állíthatóak fel arról, hogy ki állhat az Ördög ügyvédje mögött, a bloggal ugyanis már nem zsarolni, hanem "kivégezni" akarták Borkaiékat, így a politikai motiváció mellett más is húzódhat. A Borkaiék bukásáról szóló cikksorozatának utolsó, 4. részében részben ezeket a teóriákat vesszük végig. "Kértem, hogy próbálja már meg leállítani az ördög ügyvédjét" – a Borkai-sztori háttere, 4. rész