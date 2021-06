Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felmérés készült a magyarországi famatuzsálemek állapotáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE). A felmérés eredményei szerint a vizsgált egyedek több mint fele (52,3%) jó vagy kitűnő állapotban volt, viszont a fák mintegy 6 százaléka elpusztult.","shortLead":"Felmérés készült a magyarországi famatuzsálemek állapotáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE...","id":"20210606_magyarorszagi_famatuzsalemek_felmeres_mate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61760993-d366-42bd-a2df-6e08088e84ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_magyarorszagi_famatuzsalemek_felmeres_mate","timestamp":"2021. június. 06. 19:03","title":"11 év alatt 45 ezer km-t tett meg a magyar kutató, hogy megtalálja az ország legidősebb fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik vétókkal bénítják az európai külpolitikát.","shortLead":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik...","id":"20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a93f-db7f-4b3b-a894-fe2b225d9f41","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","timestamp":"2021. június. 07. 17:17","title":"Elegük lett a németeknek, megszüntetnék a vétót az EU külpolitikai döntéshozatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945f66fd-8cb1-470b-b05e-8f07dd9a98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglátogatták az újszülöttet, aki a segítségükkel jött világra. ","shortLead":"Meglátogatták az újszülöttet, aki a segítségükkel jött világra. ","id":"20210607_A_rendorseg_elore_figyelmeztetett_hogy_robbanni_fog_a_cukisagbomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=945f66fd-8cb1-470b-b05e-8f07dd9a98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a280da-b403-4245-811c-5330b614bce7","keywords":null,"link":"/elet/20210607_A_rendorseg_elore_figyelmeztetett_hogy_robbanni_fog_a_cukisagbomba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"A rendőrség előre figyelmeztetett, hogy robbanni fog a cukiságbomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum visszalépett Tordai javára.","shortLead":"A Momentum visszalépett Tordai javára.","id":"20210606_Visszalep_az_elovalasztason_Tordai_Bence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d73584f-205b-4310-b6b9-ae05607efd90","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Visszalep_az_elovalasztason_Tordai_Bence","timestamp":"2021. június. 06. 12:17","title":"Kálmán Olga és Tordai Bence párharca lesz Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jegyellenőrt bántalmazott egy férfi egy Budapest felé tartó vonaton a gyanú szerint, ezért eljárás indult ellene - közölte a rendőrség. ","shortLead":"Jegyellenőrt bántalmazott egy férfi egy Budapest felé tartó vonaton a gyanú szerint, ezért eljárás indult ellene...","id":"20210606_Megutotte_a_jegyellenort_egy_30_eves_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1a4071-7bb9-4ef5-8a23-97450966e217","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Megutotte_a_jegyellenort_egy_30_eves_ferfi","timestamp":"2021. június. 06. 17:42","title":"Megütötte a jegyellenőrt egy 30 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon akad-e hátulütője a kínai gyártó bőven 600 ezer forint feletti új laptopjának? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon...","id":"20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9053409-33e5-48ad-9b70-cc514e2df28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legdurvább notebookja? Teszten az új MateBook X Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle módon és eszközzel is figyelemmel kísérhetjük.","shortLead":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle...","id":"20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454ced1b-02e5-4074-b731-2c452790d52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","timestamp":"2021. június. 07. 10:03","title":"Így követheti élőben az Apple mai bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","shortLead":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","id":"20210607_rekord_gyorsulas_tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4a83b-8ce4-458d-8f7e-1ded7a8b78ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_rekord_gyorsulas_tesla","timestamp":"2021. június. 07. 09:21","title":"Rekord jól gyorsul a legújabb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]