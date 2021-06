Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","shortLead":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","id":"20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a7bf7-362d-4a27-8b03-387fd8afd1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","timestamp":"2021. június. 09. 05:22","title":"Az utolsó magyar katona is hazatért Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91748fa-fb21-4492-933b-0554ea12eba8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Felesküdhetett az Iszlám Államra az az értelmiségi családból származó kecskeméti fiatal, akit terrorakciók eltervezésének gyanújával vettek őrizetbe. Környezete állítólag semmit nem vett észre abból, hogy muszlim lett.","shortLead":"Felesküdhetett az Iszlám Államra az az értelmiségi családból származó kecskeméti fiatal, akit terrorakciók...","id":"202123__magyar_dzsihadista__terrorgyanu__iszlam_allam__kicsit_savanyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a91748fa-fb21-4492-933b-0554ea12eba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1f05a4-3862-45fd-9a6e-07cb42b69853","keywords":null,"link":"/360/202123__magyar_dzsihadista__terrorgyanu__iszlam_allam__kicsit_savanyu","timestamp":"2021. június. 10. 15:00","title":"Rejtély, hogy válhatott iszlám radikálissá a piaristáknál végzett kecskeméti egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","shortLead":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","id":"20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f49789-670f-43d3-847e-bd6746b35470","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","timestamp":"2021. június. 09. 08:42","title":"Dél-Korea egy éve próbálja minden reggel felhívni Észak-Koreát, de nem veszik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól tájékozódik a biznisz világában. Mészáros Lőrinc új párjának új cége is hasít.\r

