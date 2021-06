Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92a44472-fc58-4cce-8ef1-2036f50b370b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért vasárnap a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet idén a pandémia miatt két részben tartottak meg a szervezők.



","shortLead":"Véget ért vasárnap a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet idén a pandémia miatt két részben tartottak meg...","id":"20210621_A_kozonsegdijat_is_elnyerte_a_bevandorlok_iskolajarol_szolo_film_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92a44472-fc58-4cce-8ef1-2036f50b370b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bc540-a82e-4e97-b89a-b250da47788f","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_A_kozonsegdijat_is_elnyerte_a_bevandorlok_iskolajarol_szolo_film_Berlinben","timestamp":"2021. június. 21. 09:20","title":"A bevándorlók iskolájáról szóló film elnyerte a közönségdíjat Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c874f79-b92a-4636-9719-2f076e63e544","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 43 éves Laurel Hubbard a szuper nehézsúlyú kategóriában fog versenyezni a tokiói olimpián. ","shortLead":"A 43 éves Laurel Hubbard a szuper nehézsúlyú kategóriában fog versenyezni a tokiói olimpián. ","id":"20210621_Egy_ujzelandi_sulyemelo_lesz_az_elso_transznemu_atleta_az_olimpiak_torteneteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c874f79-b92a-4636-9719-2f076e63e544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63deaed2-c107-49cf-ab64-3fb1e2f45591","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Egy_ujzelandi_sulyemelo_lesz_az_elso_transznemu_atleta_az_olimpiak_torteneteben","timestamp":"2021. június. 21. 10:30","title":"Egy új-zélandi súlyemelő lesz az első transznemű atléta az olimpiák történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","shortLead":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","id":"20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ad671e-90d1-4509-9975-64fcf26f2176","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","timestamp":"2021. június. 21. 15:59","title":"Tableten fogják értékelni a vizsgabiztosok a tanulóvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi oka nem volt a szégyenkezésre.","shortLead":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi...","id":"20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d299f13-f59d-4862-bdc8-1f40115ec2f0","keywords":null,"link":"/sport/20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"A német meccs hősét egyszer csúnyán kikosarazta Ronaldo, most nem tartott igényt a mezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik az Euronet.","shortLead":"Terjeszkedik az Euronet.","id":"20210622_euronet_bankautomata_atm_kistelepulesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ee60f-ac55-41c4-9a99-1386a8504d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_euronet_bankautomata_atm_kistelepulesek","timestamp":"2021. június. 22. 17:44","title":"Bank nélküli kistelepülésekre telepíthetnek ATM-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz embernél mutatták ki az új mutánst Mahárástra államban.","shortLead":"Húsz embernél mutatták ki az új mutánst Mahárástra államban.","id":"20210621_mutacio_India_delta_plusz_varians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54ffdb-d5af-4a36-8208-80f8f2f8457a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_mutacio_India_delta_plusz_varians","timestamp":"2021. június. 21. 09:49","title":"Új mutációt azonosítottak Indiában, megjelent a delta plusz variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","shortLead":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","id":"20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15057677-f4fb-4e78-90eb-6e84eeda0d65","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","timestamp":"2021. június. 22. 14:30","title":"Magyar világrekord születhet egy alföldi sasfészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77297f15-2982-403a-95c1-5ef6fe171302","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Mozgókép Fesztiválon nyolc nagyjátékfilm, három tévéfilm és egy dokumentumfilm bemutatója szerepel a programban. Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban szabadtéri vetítések, koncertek közönségtalálkozók, gasztroprogramok tarkítják az eseményt.","shortLead":"A Magyar Mozgókép Fesztiválon nyolc nagyjátékfilm, három tévéfilm és egy dokumentumfilm bemutatója szerepel...","id":"202124_filmmustra__mozi_a_javabol_magyar_mozgokep_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77297f15-2982-403a-95c1-5ef6fe171302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f168d8-6a3b-4610-ba27-f9d11da7e0c9","keywords":null,"link":"/360/202124_filmmustra__mozi_a_javabol_magyar_mozgokep_fesztival","timestamp":"2021. június. 22. 12:00","title":"Új névvel és új helyszíneken kezdődik a magyar filmek éves seregszemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]