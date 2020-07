Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint 2003 óta ott van a Windows Serverekben az az igen súlyos probléma, amit kihasználva a támadók hozzáférhetnek a vállalatok rendszereihez.","shortLead":"A jelek szerint 2003 óta ott van a Windows Serverekben az az igen súlyos probléma, amit kihasználva a támadók...","id":"20200716_microsoft_windows_dns_server_sigred_serulekenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45025c0e-9b46-44eb-8158-56a338c1e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_microsoft_windows_dns_server_sigred_serulekenyseg","timestamp":"2020. július. 16. 08:03","title":"17 éve létező, 10 pontból 10-es veszélyességű hibát találtak a Windows Serverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba8ee2c-434f-44fd-81c0-b1c1bdd589e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb elhunyt.","shortLead":"Nincs újabb elhunyt.","id":"20200716_Koronavirus_16_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba8ee2c-434f-44fd-81c0-b1c1bdd589e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6da37cc-d436-47d3-acc0-bb446607ae43","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Koronavirus_16_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 16. 08:47","title":"Koronavírus: 16 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jótékonykodik.","shortLead":"Jótékonykodik.","id":"20200716_200_milliobol_udultet_raszorulo_csaladokat_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cffb6b-184c-48da-b50d-4901409a0957","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_200_milliobol_udultet_raszorulo_csaladokat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. július. 16. 07:38","title":"200 millióból üdültet rászoruló családokat Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974cfb4d-d686-4e80-a8bc-ad99521f05a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, az USA-ban nagyságrendekkel erősebben tombol a koronavírus-járvány, mint itthon, de azért így is elég aggasztó a Lollapalooza-főnök jóslata.","shortLead":"Igaz, az USA-ban nagyságrendekkel erősebben tombol a koronavírus-járvány, mint itthon, de azért így is elég aggasztó...","id":"20200717_Az_egyik_legnagyobb_fesztival_alapitoja_szerint_2022ig_nem_lesznek_nagyobb_rendezvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974cfb4d-d686-4e80-a8bc-ad99521f05a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df31dbf-a134-4495-99c7-16d256a47c27","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Az_egyik_legnagyobb_fesztival_alapitoja_szerint_2022ig_nem_lesznek_nagyobb_rendezvenyek","timestamp":"2020. július. 17. 11:31","title":"Az egyik legnagyobb fesztivál alapítója szerint 2022-ig nem lesznek nagyobb rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b529d76c-dfde-459e-98b3-1a59d5fee54b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai lap hazai tudósítója a Kazinczy utcából jelentkezett.","shortLead":"Az amerikai lap hazai tudósítója a Kazinczy utcából jelentkezett.","id":"20200716_bulinegyed_bulituristak_bloomberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b529d76c-dfde-459e-98b3-1a59d5fee54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9aa466-4ecb-4b5e-bceb-7be1a68f3e35","keywords":null,"link":"/elet/20200716_bulinegyed_bulituristak_bloomberg","timestamp":"2020. július. 16. 14:35","title":"Bloomberg-videóriport: Üres a bulituristák nélkül Budapest belvárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","shortLead":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","id":"20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdeb9af-e238-469a-ac8d-d6d7e7065b45","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","timestamp":"2020. július. 17. 13:55","title":"A cicák is szeretik a plüssbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és Kelet-Ukrajnában történtek miatt.","shortLead":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és...","id":"20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf31b5-451f-40bc-9aef-e1b66699a67b","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","timestamp":"2020. július. 15. 20:30","title":"Lelőtt maláj gép: Hollandia keresetet nyújtott be Oroszország ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pomázi és egy békéscsabai iskoláról van szó. Az iskolaőrt kérő összes intézményt térképre tettük, amiről az látszik, hogy Északkelet-Magyarországon viszonylag sok, a Viharsarokban feltűnően kevés iskola igényelt őrt.\r

\r

","shortLead":"Egy pomázi és egy békéscsabai iskoláról van szó. Az iskolaőrt kérő összes intézményt térképre tettük, amiről...","id":"20200715_Rendoriskolak_is_kertek_iskolaoroket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b35326-b7da-43c8-b5ad-8ddb4ef94c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Rendoriskolak_is_kertek_iskolaoroket","timestamp":"2020. július. 15. 16:05","title":"Rendészeti középiskolák is kértek iskolaőröket - térképen az intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]