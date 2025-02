Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott jogszabály, a KRESZ. Nem túlzás az állítás: komoly újdonságok lesznek.","shortLead":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott...","id":"20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632.jpg","index":0,"item":"d6d0461d-fb58-4e3d-81c3-cfbd80a44b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","timestamp":"2025. február. 20. 11:00","title":"50 év után jön az új KRESZ – ezekről a változásokról lesz a legnagyobb vita a szakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij csütörtökön Kijevben találkozott Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai és oroszországi különmegbízottjával, de Washington kérésére nem nyilatkoztak.","shortLead":"Zelenszkij csütörtökön Kijevben találkozott Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai és oroszországi...","id":"20250220_Zelenszkij-Ukrajna-gyors-megallapodast-ajanl-az-Egyesult-Allamoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444.jpg","index":0,"item":"5c427455-fb36-4ead-a1de-3b564a73cf47","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Zelenszkij-Ukrajna-gyors-megallapodast-ajanl-az-Egyesult-Allamoknak","timestamp":"2025. február. 20. 22:01","title":"Zelenszkij: Ukrajna gyors megállapodást ajánl az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d92c2b-8a8e-4384-a641-587b9c7e66ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a Model 3 a frissített Model Y külső dizájnjával.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a Model 3 a frissített Model Y külső dizájnjával.","id":"20250220_igy-fest-a-tesla-model-3-a-legujabb-model-y-csik-lampakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9d92c2b-8a8e-4384-a641-587b9c7e66ce.jpg","index":0,"item":"b2153935-b61d-4e1c-9964-528ca0500112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_igy-fest-a-tesla-model-3-a-legujabb-model-y-csik-lampakkal","timestamp":"2025. február. 20. 06:41","title":"Így fest a Tesla Model 3 a legújabb csík lámpákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","shortLead":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","id":"20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2124179f-5888-4705-9fd5-d4921369bbd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 19. 10:00","title":"Árcsökkenés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pósfai Gábor 19 évig vezette a Decathlont, most a Tisza operatív vezetőjeként kezdett el dolgozni. Magyar Péter személyével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, sosem érezte azt, hogy Magyar le akarná őt uralni.","shortLead":"Pósfai Gábor 19 évig vezette a Decathlont, most a Tisza operatív vezetőjeként kezdett el dolgozni. Magyar Péter...","id":"20250219_A-Tisza-operativ-igazgatoja-szerint-nem-tudjak-teljesen-kiszurni-a-partba-beszivargo-teglakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"7aa06adb-2e4a-4488-8592-ebaf81f83ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_A-Tisza-operativ-igazgatoja-szerint-nem-tudjak-teljesen-kiszurni-a-partba-beszivargo-teglakat","timestamp":"2025. február. 19. 09:57","title":"A Tisza operatív igazgatója szerint nem tudják teljesen kiszűrni a pártba beszivárgó téglákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53147460-784f-4e14-8929-42290a829747","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Valaki időt és energiát nem kímélve fogott egy régi Nokia okostelefont, és beleépítette az Apple legolcsóbb jelenlegi mobilját. Az eredmény egyszerre bizarr és lenyűgöző.","shortLead":"Valaki időt és energiát nem kímélve fogott egy régi Nokia okostelefont, és beleépítette az Apple legolcsóbb jelenlegi...","id":"20250220_reddit-nokia-lumia-1020-apple-iphone-se-egybeszereles-lumiphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53147460-784f-4e14-8929-42290a829747.jpg","index":0,"item":"44038640-24db-44b1-afc5-37040c35436a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_reddit-nokia-lumia-1020-apple-iphone-se-egybeszereles-lumiphone","timestamp":"2025. február. 20. 10:03","title":"Megcsinálták, működik: itt a LumiPhone, ami egy iPhone és egy windowsos Lumia mobil fura szerelemgyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0e89f5-4413-44a6-80d4-ea16db02122a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Szerdán délelőtt hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja. Ezzel a párt maradék önálló parlamenti nyilvánosságát is elveszítette, valamint havi több tízmilliós költségvetési támogatástól is elesik. ","shortLead":"Szerdán délelőtt hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja. Ezzel a párt maradék önálló parlamenti...","id":"20250219_Mar-meg-is-szunt-az-LMP-frakcio-Csardi-utan-szerdara-a-tobbiek-is-atultek-a-fuggetlenek-koze-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0e89f5-4413-44a6-80d4-ea16db02122a.jpg","index":0,"item":"113d8ae6-a1a2-4d0f-95cd-f7b6b2bc5bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Mar-meg-is-szunt-az-LMP-frakcio-Csardi-utan-szerdara-a-tobbiek-is-atultek-a-fuggetlenek-koze-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 11:39","title":"Megszűnt az LMP-frakció, Csárdi után szerdára a többiek is átültek a függetlenek közé, tízmilliókat veszít a párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával szemben pedig még kritikusabbak.","shortLead":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával...","id":"20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"e3abb989-4406-44de-9263-60e7b47bcd0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 20. 19:19","title":"Felmérés: az amerikaiak többségének nem tetszik Trump első hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]