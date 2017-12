[{"available":true,"c_guid":"aea2e4ab-255b-4992-9e30-13b934718e0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karácsonyi misére zarándokokat szállító autóbusz ütközött egy kisteherautóval hétfőn a Fülöp-szigetek északi részén, húszan meghaltak, közel harmincan megsérültek.



","shortLead":"Karácsonyi misére zarándokokat szállító autóbusz ütközött egy kisteherautóval hétfőn a Fülöp-szigetek északi részén...","id":"20171225_Karacsonyi_misere_igyekvo_zarandokok_balesete__20_halott_a_Fulopszigeteken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea2e4ab-255b-4992-9e30-13b934718e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cd43a5-2441-4eb9-9ccf-9d1ee4b9d617","keywords":null,"link":"/cegauto/20171225_Karacsonyi_misere_igyekvo_zarandokok_balesete__20_halott_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2017. december. 25. 09:39","title":"Karácsonyi misére igyekvő zarándokok balesete - 20 halott a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f1f8a-d05e-40b3-af0a-0356873d0603","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az utóbbi másfél napban négy koszorú gyulladt ki.","shortLead":"Az utóbbi másfél napban négy koszorú gyulladt ki.","id":"20171225_Tizennegy_esetben_okozott_tuzet_adventi_koszoru","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46f1f8a-d05e-40b3-af0a-0356873d0603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5678ec0b-b637-4504-9cb1-f3f544646a50","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Tizennegy_esetben_okozott_tuzet_adventi_koszoru","timestamp":"2017. december. 25. 15:44","title":"Tizennégy esetben okozott tüzet adventi koszorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f2181b-08c3-4a2a-a551-2123c2633043","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétségtelen, hogy a Jupiteren észlelt viharokról készültek az év legcsodásabb képei, de rendre csak egy-egy ilyen került elő. Most egy nagy putonnyal érkeztek újak.","shortLead":"Kétségtelen, hogy a Jupiteren észlelt viharokról készültek az év legcsodásabb képei, de rendre csak egy-egy ilyen...","id":"20171225_nasa_jupiter_vihar_fotok_kepek_juno_urszonda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f2181b-08c3-4a2a-a551-2123c2633043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd4287-09f5-41ab-bdbc-0c1bca601e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20171225_nasa_jupiter_vihar_fotok_kepek_juno_urszonda","timestamp":"2017. december. 25. 08:03","title":"Itt van a NASA karácsonyi ajándéka: kiadtak egy rakás fotót 2017 egyik legszebb jelenségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762e4aa1-fa22-44c6-aea7-c1b14af17564","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem világos, hogy saját magát törölte-e, vagy a közösségi oldal lépett, és szüntette meg a fiókját.","shortLead":"Nem világos, hogy saját magát törölte-e, vagy a közösségi oldal lépett, és szüntette meg a fiókját.","id":"20171226_Julian_Assange_rejtelyes_modon_eltunt_a_Twitterrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762e4aa1-fa22-44c6-aea7-c1b14af17564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcaafd7-a838-433d-8ff9-45043435a26d","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_Julian_Assange_rejtelyes_modon_eltunt_a_Twitterrol","timestamp":"2017. december. 26. 07:55","title":"Julian Assange rejtélyes módon eltűnt a Twitterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7169e2-e2bc-408d-8805-58afa5dbf8a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges 911-esnek a készítői egy kicsit mintha a jövőbe láttak volna. Arról pedig csak sejtéseink lehetnek, hogy a megajándékozott hölgy mennyire örült neki karácsonykor.","shortLead":"Ennek a különleges 911-esnek a készítői egy kicsit mintha a jövőbe láttak volna. Arról pedig csak sejtéseink lehetnek...","id":"20171224_karacsonyi_ajandek_ime_egy_porsche_ami_40_evvel_megelozte_a_korat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7169e2-e2bc-408d-8805-58afa5dbf8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a27ee1-6fc0-4f2b-b831-181d34ac23e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20171224_karacsonyi_ajandek_ime_egy_porsche_ami_40_evvel_megelozte_a_korat","timestamp":"2017. december. 24. 08:23","title":"Karácsonyi ajándék: egy hölgy kapta a korát 40 évvel megelőző Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df25951-3e86-43ce-906e-bf809303c4bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt valószínűleg az Apple sem gondolta, hogy egy iPhone 5s akár filmtörténeti emlékké is válhat.","shortLead":"Azt valószínűleg az Apple sem gondolta, hogy egy iPhone 5s akár filmtörténeti emlékké is válhat.","id":"20171225_tangerin_iphone5s_a_los_angelesi_filmtorteneti_muzeumban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2df25951-3e86-43ce-906e-bf809303c4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f2ca70-b0e6-4bcc-8f44-39b4c7e01152","keywords":null,"link":"/tudomany/20171225_tangerin_iphone5s_a_los_angelesi_filmtorteneti_muzeumban","timestamp":"2017. december. 25. 10:12","title":"Nem tévedés, egy iPhone 5s is bekerül a filmtörténelem legnagyobb emlékei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83689f8-ba81-40c7-ab67-947ec2c50cc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott egy brutális Ford, a Lada Bronto és mutattunk egy patika állapotban lévő Daciát is. Íme a hét autós hírei.","shortLead":"Bemutatkozott egy brutális Ford, a Lada Bronto és mutattunk egy patika állapotban lévő Daciát is. Íme a hét autós hírei.","id":"20171224_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83689f8-ba81-40c7-ab67-947ec2c50cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e2c28b-cfcb-4bb2-9d43-24cb7d1f5cb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20171224_top_autos_hirek","timestamp":"2017. december. 24. 16:21","title":"Tolatóradar: sültkrumpli illat jött a kipufogóból, de kiszagolta a NAV is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e277c66-0e96-4582-9e3d-3eaa40cbfeaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még sötét volt, amikor az első rászorulók beálltak a sorba. A kiosztott karszalagok alapján 1600 ember evett az Ételt az életért alapítvány jóvoltából Budapest szívében.","shortLead":"Még sötét volt, amikor az első rászorulók beálltak a sorba. A kiosztott karszalagok alapján 1600 ember evett az Ételt...","id":"20171224_Hajnaltol_varakoztak_2600_ember_ebedelt_szenteste_a_Blahan__Fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e277c66-0e96-4582-9e3d-3eaa40cbfeaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b76d555-54fa-4668-b19b-0f38916bbd56","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Hajnaltol_varakoztak_2600_ember_ebedelt_szenteste_a_Blahan__Fotok","timestamp":"2017. december. 24. 14:33","title":"Hajnaltól várakoztak: 2600 ember ebédelt szenteste a Blahán - Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]