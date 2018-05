Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész működésképtelen. Darák Péter Kúria-elnök viszont másként látja. A szerdai ülésen előkerült például az a bizottsági jelentés, amely szerint Handó kinevezési gyakorlata nem volt törvényes.","shortLead":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész...","id":"20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398508d-bb16-4541-b4f6-7d03e3245081","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","timestamp":"2018. május. 02. 17:43","title":"Törvénytelen volt Handó Tünde kinevezési gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors azt állítja, kiderítette, mivel verte ki a biztosítékot a műsorvezető a stábtagoknál és a csatorna vezetésénél is.","shortLead":"A Bors azt állítja, kiderítette, mivel verte ki a biztosítékot a műsorvezető a stábtagoknál és a csatorna vezetésénél...","id":"20180502_Egy_pornobotrany_is_kellett_ahhoz_hogy_az_ATV_megvaljon_Hajdu_Petertol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadb192-45f3-4802-a3de-6d8b831e5993","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Egy_pornobotrany_is_kellett_ahhoz_hogy_az_ATV_megvaljon_Hajdu_Petertol","timestamp":"2018. május. 02. 07:46","title":"Egy pornóbotrány is kellett a Bors szerint ahhoz, hogy az ATV megváljon Hajdú Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban.","shortLead":"Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban.","id":"20180503_a_magzat_elso_szivdobbanasatol_tilos_az_abortusz_iowaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68441fd9-faaa-4291-bac6-ddef1d21a6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_a_magzat_elso_szivdobbanasatol_tilos_az_abortusz_iowaban","timestamp":"2018. május. 03. 05:16","title":"A magzat első szívdobbanásától tilos az abortusz Iowában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"20180503_Elhiszike_Matolcsyeknak_hogy_itt_a_Kanaan_a_lakashitelek_piacan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8014327-9afe-4e86-b7e4-ab6c46a5cc11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Elhiszike_Matolcsyeknak_hogy_itt_a_Kanaan_a_lakashitelek_piacan","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Elhiszik-e Matolcsyéknak, hogy itt a Kánaán a lakáshitelek piacán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek egyet, de támogatják egymást. ","shortLead":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek...","id":"20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba34302-dff4-43c3-a7d1-e0ba29719b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","timestamp":"2018. május. 03. 10:13","title":"Idősebb Fekete-Győr az ifjabbról: \"Amit kitűzött, azért neki kell megvívnia a küzdelmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint nem szándékozik betömni a Brexit miatt keletkező lyukat.","shortLead":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint...","id":"20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e8e3bf-580f-406c-8b9e-a1271df830b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","timestamp":"2018. május. 02. 11:00","title":"Többet kell fizetni a brüsszeli kasszába, mégis kevesebb pénz jön majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet az Apple készülékei és szolgáltatásai iránt.","shortLead":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet...","id":"20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deccd08-befd-4257-9fb1-6d397b223d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","timestamp":"2018. május. 02. 06:03","title":"3 611 598 000 000 forintot keresett 3 hónap alatt az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.","shortLead":"Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.","id":"20180502_Egy_buvesz_lehet_a_kulturalis_allamtitkar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d91c414-9cfa-4f9a-ae4a-c00dea4b14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Egy_buvesz_lehet_a_kulturalis_allamtitkar","timestamp":"2018. május. 02. 16:45","title":"Egy bűvész lehet a kulturális államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]