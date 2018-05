A mostaninál sűrűbben és hosszabb üzemidőben közlekedteti jövő péntektől a 100E jelzésű reptéri buszt a Budapesti Közlekedés Központ. A hírt Tarlós István főpolgármester jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján.

A járatot, amellyel 900 forintért átszállás nélkül lehet eljutni Budapest belvárosából a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, tavaly júliusban indították be. Hamar népszerű lett, gyorsan kiderült, hogy a 30 perces követési idő egyszerűen túl hosszú, emiatt gyakran tumultus alakult ki a megállókban és a buszokon is. Az utóbbi hetekben többen rosszul is lettek a tömött járműveken.

A járat sűrítéséért több közlekedési szervezet is kampányolt, ez mostanra vezetett eredményre. A főváros – mondta Tarlós István – megegyezett a Budapest Airport vezetésével, így a 100E busz május 18-tól 20 percenként közlekedik majd.

Hosszabb lesz az üzemideje is: a Deák Ferenc térről hajnali 3 óra 40 perckor indul majd az első járat, Ferihegyet pedig éjjel 1 óra 20 perckor hagyja el az utolsó.

Tarlós István továbbá bejelentette azt is, hogy az éjszakai kiszolgálás javítása érdekében a repülőtér és Kőbánya-Kispest között közlekedő 200E járat egész nap fog járni.

(via InfoStart)