[{"available":true,"c_guid":"8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","shortLead":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","id":"20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851aac6-afc1-4f6c-9dc4-fb79392b427c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","timestamp":"2018. május. 18. 13:26","title":"Feltörlik a padlót a Bugattival: már készülnek a 480 km/h végsebesség bizonyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","shortLead":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","id":"20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce6b48-47c8-468e-a29a-b0dd17e427a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","timestamp":"2018. május. 18. 15:57","title":"Hat tolvajra csaptak le a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fel nem ismert szívritmuszavarok időben történő felismerését szeretné elősegíteni a Magyar Kardiológusok Társasága.","shortLead":"A fel nem ismert szívritmuszavarok időben történő felismerését szeretné elősegíteni a Magyar Kardiológusok Társasága.","id":"20180519_pfizer_palyazat_kardiologia_wiwe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f91ca0-8c2e-435e-ab23-c38bdc139d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180519_pfizer_palyazat_kardiologia_wiwe","timestamp":"2018. május. 19. 13:03","title":"60 mobil EKG-t szór ki az országban a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62fcc28-1f5f-44a7-999b-7e6d5495996d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetőből talált be a belga, ezzel lett 1-0.","shortLead":"Büntetőből talált be a belga, ezzel lett 1-0.","id":"20180519_A_Chelsea_nyert_az_angol_FA_Kupat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62fcc28-1f5f-44a7-999b-7e6d5495996d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cbd1f9-99c8-4965-a309-054f954ef99d","keywords":null,"link":"/sport/20180519_A_Chelsea_nyert_az_angol_FA_Kupat","timestamp":"2018. május. 19. 20:23","title":"A Chelsea nyerte az angol FA Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180518_Bosz_Anett_es_az_osszeomlas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa00bc1-fa27-4dc5-966c-dc0c1fec07be","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Bosz_Anett_es_az_osszeomlas","timestamp":"2018. május. 18. 15:29","title":"Bősz Anett és az összeomlás: üdv az ellenzékváltó partin!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fontos dolgokra szerencsére mindig van pénz.","shortLead":"A fontos dolgokra szerencsére mindig van pénz.","id":"20180518_775_milliot_kolt_a_harmadosztalyu_Dunaujvaros_stadionjara_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a2ed2-9c20-455c-824e-eb137db332f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_775_milliot_kolt_a_harmadosztalyu_Dunaujvaros_stadionjara_a_kormany","timestamp":"2018. május. 18. 17:00","title":"775 milliót költ a kormány a harmadosztályú dunaújvárosi stadionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e853be-ac26-4542-9b00-899254e1d115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hihetetlen, mik vannak ebben az országban.","shortLead":"Hihetetlen, mik vannak ebben az országban.","id":"20180518_Tornado_volt_Sellyenel__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e853be-ac26-4542-9b00-899254e1d115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78391fa-815a-4316-8dcc-c4afff672b53","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tornado_volt_Sellyenel__video","timestamp":"2018. május. 18. 14:28","title":"Tornádó volt Sellyénél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfd6ccf-8716-4983-810e-c03221587d20","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy minden földi jóval telepakolt limuzin, amely azoknak készült, akik már halálosan unják a német szentháromságot. Nyúzópróbán a minden korábbinál nagyobbra nőtt Lexus LS.","shortLead":"Egy minden földi jóval telepakolt limuzin, amely azoknak készült, akik már halálosan unják a német szentháromságot...","id":"20180519_japan_luxusauto_lexus_ls500h_toyota_audi_a8_bmw_7_mercedes_sosztaly_limuzin_hibrid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecfd6ccf-8716-4983-810e-c03221587d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abaa4abb-f5fb-474d-a623-5cfb23a272a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_japan_luxusauto_lexus_ls500h_toyota_audi_a8_bmw_7_mercedes_sosztaly_limuzin_hibrid","timestamp":"2018. május. 19. 10:00","title":"Szentségtörés: teszten a legdurvább japán luxusautó, a Lexus LS500h","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]