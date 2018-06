Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e3c8f40-a975-4eb2-8472-0060fddbe7e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megalakult a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kommunikációs ügynöksége, holott két évvel ezelőtt éppen azért hozták létre az MTÜ-t, hogy minden feladat, különösképpen pedig a kommunikáció egy kézben legyen.","shortLead":"Megalakult a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kommunikációs ügynöksége, holott két évvel ezelőtt éppen azért hozták...","id":"20180531_Fontos_kezekbe_kerult_az_orszagimazs_alakitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3c8f40-a975-4eb2-8472-0060fddbe7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6e5b54-34cc-440f-ac7b-8a3b24251026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Fontos_kezekbe_kerult_az_orszagimazs_alakitasa","timestamp":"2018. május. 31. 14:11","title":"Megbízható kezekbe került az országimázs kommunikációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99b7b3e-e777-42bc-b56b-1976b3b6e4be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Los del Rio slágere javította a szívmasszázs ritmusának hatékonyságát spanyol kutatók szerint.","shortLead":"A Los del Rio slágere javította a szívmasszázs ritmusának hatékonyságát spanyol kutatók szerint.","id":"20180602_ujabb_popslagerrol_derult_ki_hogy_a_ritmusa_alkalmas_szivmasszazshoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99b7b3e-e777-42bc-b56b-1976b3b6e4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89c46ba-7441-49e2-b73f-bbc08f247041","keywords":null,"link":"/elet/20180602_ujabb_popslagerrol_derult_ki_hogy_a_ritmusa_alkalmas_szivmasszazshoz","timestamp":"2018. június. 02. 09:37","title":"Újabb popslágerről derült ki, hogy a ritmusa alkalmas szívmasszázshoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f95967-f49f-4181-854b-6b0d90923429","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az akadémia jogtudományi intézetének tudományos munkatársa szerint primitív, veszélyes és felháborító a kormány Stop Soros-törvényjavaslata, ám hiba arra várni, hogy majd az EU megoldja a helyzetet. 