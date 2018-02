[{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 98 éves Bálint György ma is ugyanolyan szenvedélyesen beszél a kertről, a fákról, a természetről, mint amikor nap mint nap láthattuk a tévében kertészeti, gazdálkodási tanácsokat osztogatni. Közönsége ezt most is épp úgy igényli, mint akkor, a Facebookon több mint 400 ezren követik.","shortLead":"A 98 éves Bálint György ma is ugyanolyan szenvedélyesen beszél a kertről, a fákról, a természetről, mint amikor nap...","id":"20180204_balint_gazda_balint_gyorgy_video_portre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86e6466-76e7-40b7-837f-9c51dcb5555a","keywords":null,"link":"/elet/20180204_balint_gazda_balint_gyorgy_video_portre","timestamp":"2018. február. 04. 20:01","title":"Bálint gazda: \"Nosztalgiával nem sokat foglalkozom, inkább a jövővel\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a2ddb9-d27e-448d-84c1-0fbe65e495ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszaveti a magyar sportot az, ahogyan felhasználják a tao-pénzeket – állítja a Decathlon Magyarország országigazgatója. Pósfai Gábor eltűnő támogatásokról, 15-20 százalékos jutalékért dolgozó közvetítőkről és a stadionépítések hibáiról is beszélt.","shortLead":"Visszaveti a magyar sportot az, ahogyan felhasználják a tao-pénzeket – állítja a Decathlon Magyarország...","id":"20180205_Eltuno_taopenzekrol_atlathatatlan_rendszerrol_beszelt_a_Decathlon_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a2ddb9-d27e-448d-84c1-0fbe65e495ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf90216-e847-4d0d-a150-3e2a07e640c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_Eltuno_taopenzekrol_atlathatatlan_rendszerrol_beszelt_a_Decathlon_vezetoje","timestamp":"2018. február. 05. 10:02","title":"Eltűnő tao-pénzekről, átláthatatlan rendszerről beszélt a Decathlon vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e949137-7252-4f6f-bb3c-218bdccb069e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a hét autós híreit.","shortLead":"Mutatjuk a hét autós híreit.","id":"20180204_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e949137-7252-4f6f-bb3c-218bdccb069e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c86d96-0a8c-427b-a2ae-aea5fa829289","keywords":null,"link":"/cegauto/20180204_top_autos_hirek","timestamp":"2018. február. 04. 14:26","title":"Tolatóradar: Kötelező a pótkerék? És a mentődoboz? Ön tudja a válaszokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83a928e-a3fc-4d42-8321-39738b16d097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik új eljárás lefolytatására kéri az Állami Számvevőszéket, a szervezet vezetőjétől pedig bocsánatkérést vár – közölte Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A Jobbik új eljárás lefolytatására kéri az Állami Számvevőszéket, a szervezet vezetőjétől pedig bocsánatkérést vár –...","id":"20180205_A_Jobbik_uj_ASZ_eljarast_akar_maga_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83a928e-a3fc-4d42-8321-39738b16d097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49519509-cf85-44da-b686-69dd1f4573fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_A_Jobbik_uj_ASZ_eljarast_akar_maga_ellen","timestamp":"2018. február. 05. 15:31","title":"A Jobbik új ÁSZ-eljárást akar maga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet - nyomára bukkant egy nemzetközi kutatócsoport lézeres távérzékelés segítségével Guatemalában.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet...","id":"20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778ed56-de61-4f08-8ba1-1f059ce7b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","timestamp":"2018. február. 05. 00:03","title":"60 000 (!) rejtett, ősi maja építményre, köztük egy 30 méteres piramisra bukkantak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 16 éve elhagyatottan álló Hotel Olimpia állapota egyre csak romlott.","shortLead":"A 16 éve elhagyatottan álló Hotel Olimpia állapota egyre csak romlott.","id":"20180205_hamarosan_bontani_kezdik_a_normafa_szegyenfoltjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56bb6d1-bbb1-45bf-ae15-2f62d6855c44","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180205_hamarosan_bontani_kezdik_a_normafa_szegyenfoltjat","timestamp":"2018. február. 05. 18:43","title":"Hamarosan bontani kezdik a Normafa szégyenfoltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9abd717-ce9c-4e6b-8010-d1c574f1ef03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd buszt nem zavarta a 40 centis hósipka, de a svájci rendörök szigorúak voltak: csak azután mehetett tovább, hogy a sofőr letakarította. ","shortLead":"A svéd buszt nem zavarta a 40 centis hósipka, de a svájci rendörök szigorúak voltak: csak azután mehetett tovább...","id":"20180204_Masfel_tonna_hoval_a_tetejen_furikazott_a_busz_mielott_lekapcsoltak_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9abd717-ce9c-4e6b-8010-d1c574f1ef03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95b1fab-b8f6-4d62-ae6c-c1b982252bba","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Masfel_tonna_hoval_a_tetejen_furikazott_a_busz_mielott_lekapcsoltak_a_rendorok","timestamp":"2018. február. 04. 17:12","title":"Másfél tonna hóval a tetején furikázott a busz, mielőtt lekapcsolták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi két év legrosszabb hetét zárta a New York-i tőzsde, miután az S&P 500-as index 3,89 százalékkal esett öt munkanap alatt. A visszaesés azt jelenti, hogy a 2018-as összemelkedés már csak 3,2 százalékos.","shortLead":"Az utóbbi két év legrosszabb hetét zárta a New York-i tőzsde, miután az S&P 500-as index 3,89 százalékkal esett öt...","id":"20180204_Rossz_het_a_New_Yorki_tozsden__itt_a_korrekcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f6a488-f20e-4f94-b52c-13acd98584ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Rossz_het_a_New_Yorki_tozsden__itt_a_korrekcio","timestamp":"2018. február. 04. 09:03","title":"Rossz hét a New York-i tőzsdén – itt a korrekció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]