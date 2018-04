Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b839adb-561f-4ad5-b1ad-696993819b04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érdekessége igazán a konstrukciónak, hogy a Daciával közös háztartásból érkezik. Ez a Lada Vesta Cross Sedan.","shortLead":"Az érdekessége igazán a konstrukciónak, hogy a Daciával közös háztartásból érkezik. Ez a Lada Vesta Cross Sedan.","id":"20180421_lada_vesta_coross_sedan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b839adb-561f-4ad5-b1ad-696993819b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ecfb7b-c011-4444-83ce-fdb503836b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_lada_vesta_coross_sedan","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Ez lehetne a Dacia igazi ellenfele itthon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix iOS-es alkalmazásánál már elérhető, az androidosra pedig hamarosan megérkezik egy már rég várt funkció.","shortLead":"A Netflix iOS-es alkalmazásánál már elérhető, az androidosra pedig hamarosan megérkezik egy már rég várt funkció.","id":"20180421_Ujitott_a_Netflix_konnyebb_lesz_tartalmakat_keresni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4fec97-1a27-4d6a-93e8-c6e73ffb5a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_Ujitott_a_Netflix_konnyebb_lesz_tartalmakat_keresni","timestamp":"2018. április. 21. 17:00","title":"Újított a Netflix, könnyebb lesz tartalmakat keresni telefonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit akar üzenni a művész, nekünk egyszerű szemlélődőknek?","shortLead":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit...","id":"20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bfbbea-275b-4c7c-af06-e19e80a996b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","timestamp":"2018. április. 21. 16:15","title":"A legérthetetlenebb parkolások: ezért járna valami különdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit csak kevesen láthatnak, pláne nem ilyen magasból. Teszik ezt addig, amíg lehet.","shortLead":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit...","id":"20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae3a-09ad-4821-a079-a082cb61e916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","timestamp":"2018. április. 22. 15:20","title":"Közelről láthatja, milyen most az Apple Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ilyen csekély a félelem a munkanélküliségtől, miközben az óriási munkaerőhiány lehet a gazdaság növekedésének fő akadálya.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen csekély a félelem a munkanélküliségtől, miközben az óriási munkaerőhiány lehet a gazdaság...","id":"20180423_Egyre_tobb_cegnel_panaszoljak_nincs_aki_dolgozzon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea7cb96-2681-4296-8df3-e5986b64ec5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Egyre_tobb_cegnel_panaszoljak_nincs_aki_dolgozzon","timestamp":"2018. április. 23. 05:22","title":"Egyre több cégnél panaszolják: nincs, aki dolgozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f18008-9903-427f-81b3-67191f6e4379","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kommunista államban ortodox templom épül, és magyarok baptista imaházat is emelnek.\r

\r

","shortLead":"A kommunista államban ortodox templom épül, és magyarok baptista imaházat is emelnek.\r

\r

","id":"20180422_EszakKoreaban_beindult_a_templomepites_magyarok_is_erintettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f18008-9903-427f-81b3-67191f6e4379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80951210-0dff-4ae9-9293-9611126683bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_EszakKoreaban_beindult_a_templomepites_magyarok_is_erintettek","timestamp":"2018. április. 22. 08:59","title":"Észak-Koreában beindult a templomépítés, magyarok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57079784-6728-45fb-9832-f5c8760b3a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reméli, hogy jövőre Trump meggondolja magát.","shortLead":"Reméli, hogy jövőre Trump meggondolja magát.","id":"20180422_45_millio_dollart_ad_Bloomberg_a_parizsi_klimaegyezmenyre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57079784-6728-45fb-9832-f5c8760b3a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0feaf16-fb3a-4ec9-bee0-668462e11f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_45_millio_dollart_ad_Bloomberg_a_parizsi_klimaegyezmenyre","timestamp":"2018. április. 22. 19:16","title":"4,5 millió dollárt ad Bloomberg a párizsi klímaegyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c870ac8-8c7c-454d-a25b-342d1600bf89","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. április. 21. 13:54","title":"Oktatóvideó a kétfarkúaktól: így kell leszedni a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]