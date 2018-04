Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné vált. Ennek nyomán bukkant az Index egy újabb hibára.","shortLead":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné...","id":"20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6897d3e-a9d7-4ba3-b22a-92b5713ce077","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","timestamp":"2018. április. 27. 20:50","title":"A jelszófrissítéssel is gond van az Ügyfélkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó úgy tudja: a gazdaságfejlesztési és kereskedelmi ügyeket az új, Palkovics László vezette innovációs és technológiai minisztérium veheti át. ","shortLead":"Az RTL Híradó úgy tudja: a gazdaságfejlesztési és kereskedelmi ügyeket az új, Palkovics László vezette innovációs és...","id":"20180428_visszater_a_penzugyminiszterium_gulyas_gergelyek_kaphatjak_az_energetikat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f988a-2562-4338-9fd6-cdf01c93e000","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_visszater_a_penzugyminiszterium_gulyas_gergelyek_kaphatjak_az_energetikat","timestamp":"2018. április. 28. 19:58","title":"Visszatér a pénzügyminisztérium, Gulyás Gergelyék kaphatják az energetikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4842278f-46d2-417f-9db0-da3cbcfb5acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány tárgyal az Európai Bizottsággal.","shortLead":"A kormány tárgyal az Európai Bizottsággal.","id":"20180428_Valtozhat_a_megujulo_energia_tamogatasi_rendszere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4842278f-46d2-417f-9db0-da3cbcfb5acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba7f14a-b1ce-43e6-8377-3fff38a72447","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_Valtozhat_a_megujulo_energia_tamogatasi_rendszere","timestamp":"2018. április. 28. 15:36","title":"Változhat a megújuló energia támogatási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","shortLead":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","id":"20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3b78c-5169-4383-98f1-bcb94702ee4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","timestamp":"2018. április. 28. 08:34","title":"Meghalt Tóth Zoltán Jászai Mari-díjas színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az unió 2020-ig befejezné a Central European Utra Charging nevű projektet, ami Magyarországot is jelentős mértékben érinti.","shortLead":"Az unió 2020-ig befejezné a Central European Utra Charging nevű projektet, ami Magyarországot is jelentős mértékben...","id":"20180428_brusszel_europai_unio_elektromos_auto_toltoallomas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd005a3-6092-43f4-8224-018c55b7ce98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_brusszel_europai_unio_elektromos_auto_toltoallomas","timestamp":"2018. április. 28. 10:31","title":"Brüsszel csinált egy térképet Magyarországról is – és jó ránézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6be3e5-e36c-4614-9862-831b52044350","c_author":"Halmos Máté","category":"elet","description":"Japánban nemhogy nem ciki a helyi MÁV, de vonatoknak saját rajongótáboruk van. A kötött pályáért bolonduló ország megalkotta a maga Orient Expresszét, mi pedig kipróbáltuk a legmenőbb kiadást, hogy levontuk a következtetést: a luxusvonat az új sétahajó.","shortLead":"Japánban nemhogy nem ciki a helyi MÁV, de vonatoknak saját rajongótáboruk van. A kötött pályáért bolonduló ország...","id":"20180428_japan_luxusvonat_sinkanszen_vasut_het_csillag_kjusu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6be3e5-e36c-4614-9862-831b52044350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207576cf-f9d1-4c50-b95a-1ca68d375137","keywords":null,"link":"/elet/20180428_japan_luxusvonat_sinkanszen_vasut_het_csillag_kjusu","timestamp":"2018. április. 28. 20:00","title":"Kipróbáltuk a világ legmenőbb luxusvonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6961315e-a937-4947-afbd-204d8ed09be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök őszinte próbált lenni. Nem kellett volna.","shortLead":"Az elnök őszinte próbált lenni. Nem kellett volna.","id":"20180429_Donald_Trumpnak_sikerult_verig_sertenie_a_paralimpikonokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6961315e-a937-4947-afbd-204d8ed09be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182e848f-703e-4062-b721-47335eaf10d3","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Donald_Trumpnak_sikerult_verig_sertenie_a_paralimpikonokat","timestamp":"2018. április. 29. 07:43","title":"Donald Trumpnak sikerült vérig sértenie a paralimpikonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b514a-b8c9-4f55-9a04-3a81f98deee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán elkeserítő, hogy egy tanárnő van a volán mögött.","shortLead":"Az igazán elkeserítő, hogy egy tanárnő van a volán mögött.","id":"20180427_reszeg_autos_sofor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b514a-b8c9-4f55-9a04-3a81f98deee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89cdf2d-7297-4452-a38d-55e6881d26be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_reszeg_autos_sofor","timestamp":"2018. április. 27. 15:19","title":"Elképesztő képsorok: Saját, részeg autózását vette fel egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]