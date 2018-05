Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt egyre több férfi híresség és divatmárka, hogy a szettnek van létjogosultsága. ","shortLead":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt...","id":"20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5beb5-ff43-49ac-8ff3-a9af97c51a6f","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","timestamp":"2018. május. 13. 14:52","title":"Van egy jó hírünk a férfiaknak: többé már nem szentségtörés szandált húzni zoknira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369fa144-8fea-4af6-bd93-0d4d8888f2e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társaság közleményében az utasoknak okozott óriási kellemetlenségről ír, az incidenst kivizsgálják.","shortLead":"A társaság közleményében az utasoknak okozott óriási kellemetlenségről ír, az incidenst kivizsgálják.","id":"20180514_Az_utasok_bocsanatat_keri_egy_japan_vasuttarsasag_amiert_25_masodperccel_hamarabb_indultak_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369fa144-8fea-4af6-bd93-0d4d8888f2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9607b1a2-22db-47c0-a426-6cd174b54ede","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Az_utasok_bocsanatat_keri_egy_japan_vasuttarsasag_amiert_25_masodperccel_hamarabb_indultak_el","timestamp":"2018. május. 14. 20:23","title":"Az utasok bocsánatát kéri egy japán vasúttársaság, amiért 25 másodperccel hamarabb indult el egy vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","shortLead":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","id":"20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43446996-d0c2-44df-99cb-69058a06e5ca","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","timestamp":"2018. május. 13. 19:59","title":"Megvédte címét a Győr a kézilabda-BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f9657c-06c8-4360-a44a-11fa60aa51db","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti Guinness-rekordját Ami azt illeti, kicsit egyhangúan étkezik. A jókora húspogácsákra hajt.","shortLead":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti...","id":"20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f9657c-06c8-4360-a44a-11fa60aa51db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f255259-38b7-40ac-a8ad-62972ab4d961","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","timestamp":"2018. május. 15. 08:38","title":"Nagypapi 30 000 hamburgert megevett és még fogyott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","shortLead":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","id":"20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565ed15e-bdbe-487d-a6bd-0b6d79086acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","timestamp":"2018. május. 13. 18:16","title":"Az USA most már nagyon megtalálná a földönkívülieket, 10 millió dollárt költenének erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","shortLead":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","id":"20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0d8049-36cb-482f-aa06-4780efd06aae","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","timestamp":"2018. május. 14. 18:01","title":"Kovács Zoltánnal elégedett a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam Alter pszichológiaprofesszor Ellenállhatatlan című könyvében. Ez a dohányosokra ugyanúgy igaz, mint például a viselkedési függőségben élőkre.","shortLead":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam...","id":"20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd2150-fab3-4a99-8be5-924449e74f88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:15","title":"Leszokna a cigiről vagy a körömrágásról? Így terelheti el a figyelmét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]