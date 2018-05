Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","shortLead":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","id":"20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b58c8de-b2ab-4cde-b9f2-2750f71b9fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","timestamp":"2018. május. 28. 13:12","title":"Nincs vége a drágulásnak, a héten már 410 forintért lehet tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99105ca3-b5d7-492a-b36b-bb3d47046283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysághoz 2018. május 27-én este fél nyolc előtt néhány perccel érkezett bejelentés arról, hogy a PMFC–Dabas labdarúgó mérkőzés végén több szurkoló betört a pályára.","shortLead":"A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysághoz 2018. május 27-én este fél nyolc előtt néhány perccel érkezett bejelentés...","id":"20180528_Rongalas_PMFC_Dabas_szurkolok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99105ca3-b5d7-492a-b36b-bb3d47046283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bfd7d9-848e-4a1a-990e-ca463ba864ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Rongalas_PMFC_Dabas_szurkolok","timestamp":"2018. május. 28. 15:38","title":"Megrongálták a rendőrautót a szurkolók a PMFC–Dabas-meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz a menekültek bevándorlásának segítése. 