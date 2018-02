[{"available":true,"c_guid":"178f02e0-7725-4f22-8be6-b6eb4aeb90d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök gyorsan forgatott még egy videóüzenetet, mielőtt elutazik Brüsszelbe, a pénteki miniszterelnöki csúcsra.","shortLead":"A miniszterelnök gyorsan forgatott még egy videóüzenetet, mielőtt elutazik Brüsszelbe, a pénteki miniszterelnöki...","id":"20180222_orban_egy_szeknek_tamaszkodva_mondta_el_hogy_brusszelbe_megy_harcolni_a_migracio_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=178f02e0-7725-4f22-8be6-b6eb4aeb90d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e927f5-1f5f-45d1-b068-d94a1c3dae1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_orban_egy_szeknek_tamaszkodva_mondta_el_hogy_brusszelbe_megy_harcolni_a_migracio_ellen","timestamp":"2018. február. 22. 19:16","title":"Orbán egy széknek támaszkodva mondta el, hogy Brüsszelbe megy harcolni a migráció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd027248-d41d-4d9d-8cd7-7dfec69f8b63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csaknem 12 ezren vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe eddig, majdnem kétszer annyian, mint 4 éve.","shortLead":"Csaknem 12 ezren vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe eddig, majdnem kétszer annyian, mint 4 éve.","id":"20180224_Minden_korabbinal_tobben_jelentkeztek_kulkepviseleti_szavazasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd027248-d41d-4d9d-8cd7-7dfec69f8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e79cb-f67d-46ce-8906-11120b3476a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180224_Minden_korabbinal_tobben_jelentkeztek_kulkepviseleti_szavazasra","timestamp":"2018. február. 24. 09:24","title":"Minden korábbinál többen jelentkeztek külképviseleti szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec08fe9-feab-423b-9602-d93c02c18736","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A már hatmilliárdos csalással gyanúsított szocialista önkormányzati képviselőt tanúként hallgatta ki a szegedi bíróság egy az övétől különálló, azzal mégis összefüggő ügyben. Czeglédynek tehát úgy kellett vallomást tennie, hogy ne lehessen megvádolni hamis tanúzással, de ne vádolja meg magát bűncselekménnyel. ","shortLead":"A már hatmilliárdos csalással gyanúsított szocialista önkormányzati képviselőt tanúként hallgatta ki a szegedi bíróság...","id":"20180222_Czegledy_Csaba_Csapdahelyzet_vadlott_tanu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec08fe9-feab-423b-9602-d93c02c18736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35c6b58-540f-4964-a6a5-6869eab4c294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_Czegledy_Csaba_Csapdahelyzet_vadlott_tanu","timestamp":"2018. február. 22. 17:10","title":"Az MSZP-s Czeglédy Csaba tanúként is vezetőszáron érkezett a bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10fa6e84-406f-46f9-989b-f0ab13ad1d5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogellenes volt a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) razziája a Magyarországi Szcientológia Egyháznál, ezért a Budai Központi Kerületi Bíróság hatályon kívül helyezte az akciót megalapozó határozatot – derül ki a szcientológai egyház által a hvg.hu-hoz eljuttatott bírósági határozatból.","shortLead":"Jogellenes volt a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) razziája a Magyarországi Szcientológia Egyháznál, ezért a Budai Központi...","id":"20180224_Exkluziv_jogellenes_a_szcientologiai_egyhaz_elleni_razzia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10fa6e84-406f-46f9-989b-f0ab13ad1d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c2ec66-341f-49c4-8a64-218795b63ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20180224_Exkluziv_jogellenes_a_szcientologiai_egyhaz_elleni_razzia","timestamp":"2018. február. 24. 11:52","title":"Exkluzív: jogellenes a szcientológiai egyház elleni razzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a636a12-b295-4ef8-8150-44099a7d116b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sokkal több jó dal volt az idei versenyben, mint korábban - mondta Frenreisz Károly, A Dal 2018 című műsor egyik zsűritagja, zeneszerző.","shortLead":"Sokkal több jó dal volt az idei versenyben, mint korábban - mondta Frenreisz Károly, A Dal 2018 című műsor egyik...","id":"20180224_Bajban_A_Dal_2018_mai_dontojenek_zsurije","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a636a12-b295-4ef8-8150-44099a7d116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb15dcdb-c81e-40de-9540-40c336f5e13d","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Bajban_A_Dal_2018_mai_dontojenek_zsurije","timestamp":"2018. február. 24. 12:18","title":"Bajban A Dal 2018 mai döntőjének zsűrije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176a218e-aebd-42d0-8fb2-f7c03b042e3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Liu Shaolin és Elise Christie három éve alkotnak egy párt. ","shortLead":"Liu Shaolin és Elise Christie három éve alkotnak egy párt. ","id":"20180222_Igy_unnepelt_baratnojevel_Liu_Shaolin_Sandor__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=176a218e-aebd-42d0-8fb2-f7c03b042e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80b5acd-f302-4307-88cd-8f1bb519ff4c","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Igy_unnepelt_baratnojevel_Liu_Shaolin_Sandor__foto","timestamp":"2018. február. 22. 15:22","title":"Így ünnepelt barátnőjével Liu Shaolin Sándor – fotó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf2697b-6dc6-4b05-bb9f-3893857712b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16 éves Kaia Gerber – az Instagramon beszerzett lájkjainak számát tekintve – maga mögé utasítja a szakma legnagyobb neveit, például Kendall Jennert, Gigi Hadidot és Cara Delevingne-t.","shortLead":"A 16 éves Kaia Gerber – az Instagramon beszerzett lájkjainak számát tekintve – maga mögé utasítja a szakma legnagyobb...","id":"20180223_Cindy_Crawford_lanya_utolerte_a_legnagyobb_szupermodelleket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf2697b-6dc6-4b05-bb9f-3893857712b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc4bb34-82e4-46da-8bfa-f7373493e0f5","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Cindy_Crawford_lanya_utolerte_a_legnagyobb_szupermodelleket","timestamp":"2018. február. 23. 17:25","title":"Cindy Crawford lánya utolérte a legnagyobb szupermodelleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beköszönt hétvégén egy rövidnek ígérkező, de nagyon fagyos időszak. Egyes helyeken éjjel akár -20 fokig is lehűlhet a levegő.","shortLead":"Beköszönt hétvégén egy rövidnek ígérkező, de nagyon fagyos időszak. Egyes helyeken éjjel akár -20 fokig is lehűlhet...","id":"20180222_nagyon_kemeny_napok_jonnek_napkozben_sem_enged_fel_egy_ideig_a_fagy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f86afb2-b8df-4860-acb4-1f37a36112f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_nagyon_kemeny_napok_jonnek_napkozben_sem_enged_fel_egy_ideig_a_fagy","timestamp":"2018. február. 22. 14:45","title":"Nagyon kemény napok jönnek, napközben sem enged fel egy ideig a fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]