Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is feltártak a fideszes zöldségesével kapcsolatban, volt, amiért meg sem büntették.","shortLead":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is...","id":"20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18328a29-09af-4d11-8445-176f89b32877","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","timestamp":"2018. június. 01. 20:14","title":"Nem fizette be a büntetést a fideszes politikus cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92cedfb-fbfe-431a-bbe6-6ee3f0829655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a legfrissebb hírek szerint elengedték a rendőrök az ukrán buszsofőrt, aki a héten okozott súlyos balesetet a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, továbbra sem tudni, hogy a kifejezetten az ilyen helyzetek megelőzésére felszerelt mátrixtábla működött-e a baleset idején.","shortLead":"Miközben a legfrissebb hírek szerint elengedték a rendőrök az ukrán buszsofőrt, aki a héten okozott súlyos balesetet...","id":"20180601_ferihegyi_ut_vaskapu_matrix_tabla_magassagkolat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92cedfb-fbfe-431a-bbe6-6ee3f0829655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c98ee9-f08e-41cb-9a71-de92d12246e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_ferihegyi_ut_vaskapu_matrix_tabla_magassagkolat","timestamp":"2018. június. 01. 10:17","title":"Egyelőre nem mondja meg a Közút, működött-e a Ferihegyi úti vaskapura figyelmeztető speciális tábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a923b55-12ff-4356-a02e-e3322cbc4e28","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagyprojektekre kiszórt uniós támogatások, vizes vb, Liget projekt – remek évet zártak azok a magyar cégek, amelyek az állami beruházásokból élnek. Egészen jól behatárolható körről van szó, egészen kiszámítható üzleti modellel.","shortLead":"Nagyprojektekre kiszórt uniós támogatások, vizes vb, Liget projekt – remek évet zártak azok a magyar cégek, amelyek...","id":"20180601_ner_beszamolok_epitoipar_allami_megrendelesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a923b55-12ff-4356-a02e-e3322cbc4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de504c8-ea07-4fee-a9ac-d1fef49bcdf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_ner_beszamolok_epitoipar_allami_megrendelesek","timestamp":"2018. június. 01. 06:30","title":"Állami gigaberuházások hizlalták a NER-lovagok cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Május 31-i hatállyal felmentették tisztségéből Závogyán Magdolnát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkárát. ","shortLead":"Május 31-i hatállyal felmentették tisztségéből Závogyán Magdolnát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért...","id":"20180601_Orban_osszeferhetetlenseg_miatt_kirakta_egy_allamtitkarat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ef99b-80de-4867-8515-439576111a73","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Orban_osszeferhetetlenseg_miatt_kirakta_egy_allamtitkarat","timestamp":"2018. június. 01. 08:49","title":"Orbán összeférhetetlenség miatt kirakta egy helyettes államtitkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f02191-f04b-4beb-8f58-9e3747593849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy floridai család összetört, amikor megtudta, hogy az esküdtszék 4 dollár kártérítést ítélt meg a temetésre és fájdalmaik enyhítésére, miután a St. Lucie járási rendőrök megöltek egy háromgyerekes családapát – számolt be az ügyről a família ügyvédje a CNN-nek.","shortLead":"Egy floridai család összetört, amikor megtudta, hogy az esküdtszék 4 dollár kártérítést ítélt meg a temetésre és...","id":"20180601_Ilyen_az_amikor_a_karterites_pofon_vagja_az_aldozat_hozzatartozoit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f02191-f04b-4beb-8f58-9e3747593849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212ca432-df5b-4c07-a2dd-81d86d4abdae","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Ilyen_az_amikor_a_karterites_pofon_vagja_az_aldozat_hozzatartozoit","timestamp":"2018. június. 01. 11:06","title":"Ilyen az, amikor a kártérítés pofon vágja az áldozat hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter állítása szerint a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság az Országos Bírósági Hivatallal való előzetes egyeztetés nélkül végezte bírák \"migrációs tárgyú\" képzését. Minderről egyébként a napokban a kormánypárti médiában is hangzottak el állítások.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter állítása szerint a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság az Országos...","id":"20180602_hende_szerint_az_obh_megerositette_hogy_a_soros_halozat_veszelyes_az_igazsagszolgaltatasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d838b-e920-4152-94fa-7429cd92a544","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_hende_szerint_az_obh_megerositette_hogy_a_soros_halozat_veszelyes_az_igazsagszolgaltatasra","timestamp":"2018. június. 02. 13:44","title":"Hende szerint az OBH megerősítette, hogy a Soros-hálózat veszélyes az igazságszolgáltatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zinédine Zidane váratlanul bejelentette visszavonulását, a Real Madrid játékosai sorra búcsúznak tőle. Egyikük azt mondta, \"minden edzést úgy élveztem, mint egy kölyök\".","shortLead":"Zinédine Zidane váratlanul bejelentette visszavonulását, a Real Madrid játékosai sorra búcsúznak tőle. Egyikük azt...","id":"20180601_Ronaldo_bucsuzik_Zidanetol_Buszke_vagyok_ra_hogy_a_jatekosod_lehettem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982be207-13c6-40c6-aec0-95ec1549f171","keywords":null,"link":"/sport/20180601_Ronaldo_bucsuzik_Zidanetol_Buszke_vagyok_ra_hogy_a_jatekosod_lehettem","timestamp":"2018. június. 01. 06:15","title":"Ronaldo búcsúzik Zidane-tól: \"Büszke vagyok rá, hogy a játékosod lehettem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének egyik pillérét, az EU-n belüli szabad munkavállalást. A bécsi kormánykoalíció nagyobbik pártja szerint az alkancellár visszaeső \"gyújtogató\".","shortLead":"A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének...","id":"20180601_Ertunk_aggodik_az_osztrak_alkancellar_korlatozna_a_szabad_munkavallalast_az_union_belul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818d2ae3-16c3-480e-bfec-31051875c426","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Ertunk_aggodik_az_osztrak_alkancellar_korlatozna_a_szabad_munkavallalast_az_union_belul","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Értünk aggódik: az osztrák alkancellár korlátozná a szabad munkavállalást az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]