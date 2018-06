Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"30f149fc-1f53-4fd6-9122-f69458fbce25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.

\r

","shortLead":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.

\r

","id":"20180610_NagyKalozy_Eszter_es_masok_is_tavoznak_a_Nemzeti_Szinhazbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f149fc-1f53-4fd6-9122-f69458fbce25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8b3956-2355-473d-a24d-86f07af363b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_NagyKalozy_Eszter_es_masok_is_tavoznak_a_Nemzeti_Szinhazbol","timestamp":"2018. június. 10. 08:21","title":"Nagy-Kálózy Eszter és mások is távoznak a Nemzeti Színházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem először próbálkozik azzal, hogy a tenger fenékéről üzemeltesse adatközpontját. E megoldás előnyei vitathatatlanok.","shortLead":"A Microsoft nem először próbálkozik azzal, hogy a tenger fenékéről üzemeltesse adatközpontját. E megoldás előnyei...","id":"20180610_microsoft_project_natick_szerverkozpont_a_tengerben_tenger_alatt_vizalatti_adatkozpont_skocia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7928f59-deba-4c1c-9e54-9cb9365f7a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_microsoft_project_natick_szerverkozpont_a_tengerben_tenger_alatt_vizalatti_adatkozpont_skocia","timestamp":"2018. június. 10. 08:03","title":"A Microsoft beleengedett 864 szervert a tengerbe, a víz alatt működik az egzotikus adatközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.

\r

","shortLead":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.

\r

","id":"20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac057564-6473-4e3e-889e-5e2674e69c61","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","timestamp":"2018. június. 10. 09:12","title":"Meghalt az első Bond-lány Eunice Gayson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275f3614-33bf-4330-8a84-3bbd34b4f9fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sofőr halt meg pénteken a Csávoly külterületén történt balesetben.","shortLead":"Két sofőr halt meg pénteken a Csávoly külterületén történt balesetben.","id":"20180609_csavoly_baja_halalos_baleset_55_os_fout","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275f3614-33bf-4330-8a84-3bbd34b4f9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c6eca4-6acd-478e-b556-f2a1666373fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_csavoly_baja_halalos_baleset_55_os_fout","timestamp":"2018. június. 09. 10:21","title":"Szomorú fotók jöttek a csávolyi halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt.","shortLead":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta...","id":"20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a92039-76f3-4f29-9769-3155640962a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","timestamp":"2018. június. 09. 14:03","title":"Olajmultik vezetői a Vatikánban. Pápa: az energia ne pusztítsa el a civilizációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118a949b-000f-408b-bc00-d3aa7dfa79a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201823_azonnali_media_ungar_nemzeteseket_szerzodtet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=118a949b-000f-408b-bc00-d3aa7dfa79a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4354f007-7e14-4800-bb48-f7808942a41e","keywords":null,"link":"/kkv/201823_azonnali_media_ungar_nemzeteseket_szerzodtet","timestamp":"2018. június. 09. 08:00","title":"Azonnali Média: Ungár Péter nemzeteseket szerződtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66b0779-068f-482f-993b-ffec60c38cb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként. A királynő szülinapja alkalmából művészek, sportolók, tudósok kaptak lovagi címet.

\r

","shortLead":"Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként...","id":"20180609_Lovagga_utottek_Emma_Thompsont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66b0779-068f-482f-993b-ffec60c38cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d57736a-3bf2-4837-b68c-9be184eeec67","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Lovagga_utottek_Emma_Thompsont","timestamp":"2018. június. 09. 09:53","title":"Lovaggá ütötték Emma Thompsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd76b76-d531-4885-bf4c-f3cd06116506","c_author":"Kiss-Kuntler Árpád","category":"elet","description":"Miközben a városvezetés a Velencét elárasztó turistaáradat fékezésére tesz kísérletet, az idei a 16. Velencei Építészeti Biennálé kiállítói a közösségi térhasználat új lehetőségeit tárják fel. A nagy nemzetközi seregszemle résztvevői ezúttal sem kizárólag tervrajzokat, maketteket vagy forradalmi mérnöki megoldásokat hoztak a lagúnák városába, hanem megannyi víziót, gondolatot, megvalósult vagy még csak tervezett projektet láthatunk, amelyek mind izgalmas problémafelvetést generálnak.","shortLead":"Miközben a városvezetés a Velencét elárasztó turistaáradat fékezésére tesz kísérletet, az idei a 16. Velencei...","id":"20180608_Ilyen_volt_a_16_Velencei_Epiteszeti_Biennale_kepekben__Nagyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd76b76-d531-4885-bf4c-f3cd06116506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11946c95-b754-4d19-a889-ee80ccd33295","keywords":null,"link":"/elet/20180608_Ilyen_volt_a_16_Velencei_Epiteszeti_Biennale_kepekben__Nagyitas","timestamp":"2018. június. 08. 14:50","title":"Liliputira kicsinyítve Velencében – ilyen volt a 16. Építészeti Biennále képekben – Nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]