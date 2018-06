Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29a379cd-589a-456b-8db1-48364ef30e71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb patkó- vagy U-alakú üveghídját adták át szombaton a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"A világ legnagyobb patkó- vagy U-alakú üveghídját adták át szombaton a közép-kínai Honan tartományban.","id":"20180617_a_vilag_legnagyobb_u_alaku_uveghidja_kina","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a379cd-589a-456b-8db1-48364ef30e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d7f66-4d26-4e9b-b812-9fe7493b07c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_a_vilag_legnagyobb_u_alaku_uveghidja_kina","timestamp":"2018. június. 17. 10:03","title":"A világ legnagyobb U-alakú üveghídja épült fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39649342-10a8-4b29-a317-3a747b1e2f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi performansz-csata bontakozott ki Szentendrén. Még az is lehet, hogy az egészet előre kitalálták.\r

","shortLead":"Igazi performansz-csata bontakozott ki Szentendrén. Még az is lehet, hogy az egészet előre kitalálták.\r

","id":"20180615_Megjott_a_valasz_a_meztelenul_tiltakozo_ferfira_mezetlen_no_tunt_fel_a_szentendrei_magaslesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39649342-10a8-4b29-a317-3a747b1e2f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfedf402-c28d-49e4-9acf-e6e62e4d1de8","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Megjott_a_valasz_a_meztelenul_tiltakozo_ferfira_mezetlen_no_tunt_fel_a_szentendrei_magaslesen","timestamp":"2018. június. 15. 15:01","title":"Megjött a válasz a meztelenül tiltakozó férfira: meztelen nő tűnt fel a szentendrei magaslesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930e9ddb-6627-47c7-a11b-f4099c19fd04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje egy körforgalomban mutogatta körbe az autóját, egészen addig, amíg utól nem érte a végzete.","shortLead":"A Mercedes sofőrje egy körforgalomban mutogatta körbe az autóját, egészen addig, amíg utól nem érte a végzete.","id":"20180617_mercedes_gle_suv_terepjaro_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=930e9ddb-6627-47c7-a11b-f4099c19fd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df450ae-1780-4436-98ba-ae64e9c71c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_mercedes_gle_suv_terepjaro_autos_video","timestamp":"2018. június. 17. 04:01","title":"Instant karma: menőzni akart a Mercedes sofőrje, nagyon rosszul járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","shortLead":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","id":"20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb25f9c-dd7c-47eb-be37-a20615f5e338","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","timestamp":"2018. június. 15. 15:21","title":"Videóra vették az audist, aki az M0-son fékezett be egy autó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca655d5-15c9-4a29-b290-e1aa66deabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével kapta vissza a hangját egy amerikai rádióriporter, aki egy ritka idegrendszeri betegség miatt két éve nem tud beszélni – jelentette a BBC.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével kapta vissza a hangját egy amerikai rádióriporter, aki egy ritka idegrendszeri...","id":"20180616_jamie_dupree_hangja_cereproc_mesterseges_ingelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ca655d5-15c9-4a29-b290-e1aa66deabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516e7306-122b-44ba-b491-bb38de24264a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_jamie_dupree_hangja_cereproc_mesterseges_ingelligencia","timestamp":"2018. június. 16. 14:03","title":"Hétfőn kerül adásba: mesterséges intelligencia adta vissza a hangját a majdnem elnémult rádiósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d18c46-c097-4f8f-9c2b-3e93bc05c2f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy az várható volt, a bajor gyártó által nemrégiben leleplezett sportautónak alaposan megkérik az árát. Őszig van még időnk spórolni rá egy keveset. ","shortLead":"Ahogy az várható volt, a bajor gyártó által nemrégiben leleplezett sportautónak alaposan megkérik az árát. Őszig van...","id":"20180617_bmw_8as_szeria_m850i_m8_sportauto_kupe_arazas_benzin_dizel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12d18c46-c097-4f8f-9c2b-3e93bc05c2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ab1e1e-47b7-4abf-89cd-dc2d821a8b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_bmw_8as_szeria_m850i_m8_sportauto_kupe_arazas_benzin_dizel","timestamp":"2018. június. 17. 08:21","title":"Kezdődhet a spórolás: már ára is van az új 8-as BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19215eb-4137-40b3-b4e0-a87df013ea58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a nyári szünetről leginkább gagyi szerzemények születtek. De kit érdekel, végre nem kell iskolába járni, ilyenkor minden dal a szabadság himnuszává válik.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a nyári szünetről leginkább gagyi szerzemények születtek. De kit érdekel, végre nem kell iskolába járni...","id":"20180615_Tiszta_erobol_nyar__dalok_a_vakaciorol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19215eb-4137-40b3-b4e0-a87df013ea58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a052b2d-c455-42d9-bd13-83c396363cd2","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Tiszta_erobol_nyar__dalok_a_vakaciorol","timestamp":"2018. június. 15. 12:23","title":"„Tiszta erőből nyár” – felszabadító dalok a vakációhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]