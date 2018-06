Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Nemzeti Bank tulajdonába kerül a felújítás alatt álló, Széll Kálmán téri egykori Postapalota - olvasható a jegybank honlapján.\r

","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank tulajdonába kerül a felújítás alatt álló, Széll Kálmán téri egykori Postapalota - olvasható...","id":"20180623_Az_MNBe_lesz_a_Postapalota","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e26ec5-6bab-454a-9049-84dd4c9a5ad4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Az_MNBe_lesz_a_Postapalota","timestamp":"2018. június. 23. 09:39","title":"Matolcsyéké lesz a Postapalota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","shortLead":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","id":"20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f37956a-54b6-46e1-9e45-6b157778bc37","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","timestamp":"2018. június. 23. 12:31","title":"EU-csúcs a menekültkérdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","shortLead":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","id":"20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2943a4-eed9-4f2f-a67b-3b4ccb217190","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","timestamp":"2018. június. 23. 17:30","title":"A Scooter is jön a debreceni Campus Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8188208-623a-473d-ac34-4776b29f362b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országosan egyedülálló kezdeményezés.","shortLead":"Országosan egyedülálló kezdeményezés.","id":"20180624_Kaposvaron_nagyon_erzik_az_uj_idok_szavat_kereszteny_szemleletu_vezetokepzes_indul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8188208-623a-473d-ac34-4776b29f362b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62831e9d-2f73-4872-ad02-39d2a92b908b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Kaposvaron_nagyon_erzik_az_uj_idok_szavat_kereszteny_szemleletu_vezetokepzes_indul","timestamp":"2018. június. 24. 15:09","title":"Kaposváron nagyon érzik az új idők szavát: keresztény szemléletű vezetőképzés indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint van, akit sért a térség gyors fejlődése.","shortLead":"A miniszterelnök szerint van, akit sért a térség gyors fejlődése.","id":"20180624_Orban_Azert_tamadnak_mert_sikeresek_vagyunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea0b51b-133b-44d5-a34b-6867f9741597","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Orban_Azert_tamadnak_mert_sikeresek_vagyunk","timestamp":"2018. június. 24. 14:26","title":"Orbán: \"Azért támadnak, mert sikeresek vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","shortLead":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","id":"20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc9b38-85c3-4ab9-9661-b11ebc14f07e","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. június. 23. 14:08","title":"Több mint négyszáz embert mentettek ki a tengerből a spanyol hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efec8f4-a03f-42c9-8641-68f0337872f8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jurassic World: Bukott birodalomra vettek jegyet a legtöbben az észak-amerikai mozik jegypénztárainál, 150 millió dollárért.","shortLead":"A Jurassic World: Bukott birodalomra vettek jegyet a legtöbben az észak-amerikai mozik jegypénztárainál, 150 millió...","id":"20180624_Amerikaban_mindent_vittek_a_dinoszauruszok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8efec8f4-a03f-42c9-8641-68f0337872f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048103f3-63dc-4a51-9f98-ad8f4a73939c","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Amerikaban_mindent_vittek_a_dinoszauruszok","timestamp":"2018. június. 24. 19:21","title":"Amerikában mindent vittek a dinoszauruszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pályacsúccsal végzett az élen. ","shortLead":"Pályacsúccsal végzett az élen. ","id":"20180623_Red_Bull_Air_Race_Martin_Sonka_nyerte_a_budapesti_idomerot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59912cd3-c1ef-4e1b-803d-a98647ea24f0","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Red_Bull_Air_Race_Martin_Sonka_nyerte_a_budapesti_idomerot","timestamp":"2018. június. 23. 21:12","title":"Red Bull Air Race: Martin Sonka nyerte a budapesti időmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]