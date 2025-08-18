





Kapu Tibor: „Sok mindenre készültem, amikor visszatértem a világűrből, de erre nem számítottam” - videó

Hétfőn délelőtt érkezett vissza Budapestre Kapu Tibor űrhajós, aki a Liszt Ferenc reptéren a landolást követően válaszolt a sajtó kérdéseire. Azt mondta, sok mindenre számított, de arra nem, hogy lehetséges politikai szerepvállalása is napirenden lesz, amint visszatér a Földre. Elárulta, hogy nagy meglepetés volt számára, amikor Orbán Viktor még az űrben is a háborúról kérdezte. A magánéletéről pedig az is kiderült, hogy még keresi a párját.