Kapu Tibor: „Sok mindenre készültem, amikor visszatértem a világűrből, de erre nem számítottam” - videó

Hétfőn délelőtt érkezett vissza Budapestre Kapu Tibor űrhajós, aki a Liszt Ferenc reptéren a landolást követően válaszolt a sajtó kérdéseire. Azt mondta, sok mindenre számított, de arra nem, hogy lehetséges politikai szerepvállalása is napirenden lesz, amint visszatér a Földre. Elárulta, hogy nagy meglepetés volt számára, amikor Orbán Viktor még az űrben is a háborúról kérdezte. A magánéletéről pedig az is kiderült, hogy még keresi a párját.

Egy kis Erős Pista, egy hamis tűzriadó és rengeteg izgalom – űrbeli élményeiről mesélt Budapestre visszatérve Kapu Tibor

„Magyarország hetek alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, sugárzásmérés, biológia, fizika, vagy a meteorológia” – Kapu Tibor, a második magyar kutatóűrhajós háromnegyed év után érkezett vissza Budapestre, hosszas kiképzések és a tervezettnél hosszabbra nyúlt űrutazás után.

