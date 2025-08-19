Magyar Péter: Legyen Budapesten a Putyin-Zelenszkij-találkozó

A miniszterelnöknek üzent kedd reggel Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke az orosz–ukrán háborúról szóló csúcstalálkozó után azt írta a közösségi oldalán: „ahhoz képest, hogy évek óta azt akarja elhitetni a hazug kormánypropaganda, hogy Orbán Viktoron kívül mindenki háborút akar Európában, tegnap azt láthattuk, hogy európai vezetők az amerikai és az ukrán elnökkel órákon keresztül tárgyaltak a valódi békéhez vezető útról és az ahhoz szükséges biztonsági garanciákról”.

Magyar úgy látja, „tegnap végképp kiderült, hogy akik valóban igazságos és fenntartható békét szeretnének, azok nem uszítanak és hazudoznak, azok nem ócska álhíreket gyártanak, hanem leülnek a tárgyalóasztalhoz”. Orbán azonban nem volt köztük, talán azért, mert nyaral, talán azért, mert meg sem hívták – írta, azután javaslatot tett arra, hogy

Orbán Viktor, elismerve az 1994-es Budapest Memorandum érvényességét, kezdeményezze, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozónak Budapest adjon otthont.

Mint ismeretes, a hazánkban aláírt 31 éves megállapodás pont Ukrajna területi integritásának és függetlenségének biztonsági garanciáiról szólt. És most is erről kell hosszú távon életképes megállapodást kötni”.

Így gondozd a Trumpodat – Európa megtalálta a kezelési útmutatót az amerikai elnökhöz? Nyílt konfrontáció helyett dicséret és tömjénezés, meg egy nagy adag türelem – így próbálják meg az európaiak jobb belátásra bírni Donald Trump amerikai elnököt az európai vezető politikusok. Dolgukat nehezíti, hogy az oroszok már korábban rájöttek arra, miként kell bánni a Fehér Ház nárcisztikus urával.

A hétfői béketárgyalás után Trump közösségi média felületén azt írta, hogy nagyon jó tárgyaláson vannak túl, megvitatták Ukrajna biztonsági garanciáit, amelyeket a különböző európai országok biztosítanának az Egyesült Államokkal együttműködve.

Az amerikai elnök a tárgyalás lezárásaként felhívta az orosz elnököt, és megkezdte a Zelenszkij–Putyin-találkozó előkészítését. Ennek ugyan még nincs meg a helyszíne, de a Reuters úgy értesült, hogy akár Magyarország is lehet.