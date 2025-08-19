Bűnösnek vallotta magát a „ketaminkirálynő”, aki Matthew Perry dílere volt

Beismerő vallomást tett a hatóságok által Los Angeles-i „ketaminkirálynőként” emlegetett Jasveen Sangha, aki eladta a Jóbarátok sztárjának, Matthew Perrynek a halálát okozó drogot – írja a Variety.
A 42 éves Sangha öt vádpontban vallotta magát bűnösnek, köztük abban, hogy olyan ketamint terjesztett, amely halálhoz vezetett. Sangha tavaly augusztus óta van szövetségi őrizetben, ő az utolsó az öt vádlott közül, aki bűnösnek vallotta magát Perry halálával kapcsolatban.
A színészt 2023. október 28-án találták holtan Los Angeles-i otthonában. A bírósági iratok szerint Perry naponta hatszor-nyolcszor fogyasztott ketamint a halála előtt. Holttestét arccal lefelé, a hátsó udvarban lévő jakuzziban fedezte fel az asszisztense. A Los Angeles megyei halottkém megállapítása szerint „a ketamin akut hatásai” okozták a halálát.
Perry orvosa, Salvador Plasencia idén júniusban egyezett bele a vádalkuba, elismerve, hogy ellátta terápiás célú ketaminnal, bár a halálos adagot nem ő adta neki. Három másik vádlott – Erik Fleming, Kenneth Iwamasa és Mark Chavez – korábban szintén bűnösnek vallotta magát ketaminterjesztésben.
Az ügyészek szerint Sangha és Fleming 51 fiola ketamint adott Iwamasának, Perry asszisztensének, aki beinjekciózta a színésznek a végzetesnek bizonyuló adagot. Miután Sangha értesült Perry haláláról, állítólag megpróbálta eltüntetni a nyomokat, és felszólította Fleminget, hogy törölje az összes üzenetüket.
A szövetségi hatóságok tavaly márciusban razziát tartottak Sangha hollywoodi otthonában, ahol 79 fiola folyékony ketamint találtak. Emellett MDMA-tablettákra, hamis Xanaxra és egy arany pénzszámláló gépre is bukkantak, valamint más kábítószerrel kapcsolatos eszközöket is felleltek.
A 42 éves nő a lakásából árulta a veszélyes, erősen disszociatív szert, valamint kokaint, metamfetamint és más drogokat is. A periratok szerint Sangha – aki közösségi médiás posztjai alapján fényűző életet élt Hollywoodban, híres színészek társaságában bulizott, és rockzenészek környezetében is gyakran feltűnt – tudomást szerzett Perry drogproblémáiról, és mint potenciális ügyfelet kereste meg.
A vádalku részeként Sangha beismerte, hogy köze volt egy másik halálesethez is: 2019 augusztusában ketamint adott el egy Cody McLaury nevű férfinak is, aki néhány órával később túladagolás következtében meghalt.
Sangha ítélethirdetésére a következő hetekben kerülhet sor, akár 45 év börtönbüntetés is kaphat.