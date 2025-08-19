Bűnösnek vallotta magát a „ketaminkirálynő”, aki Matthew Perry dílere volt

Beismerő vallomást tett a hatóságok által Los Angeles-i „ketaminkirálynőként” emlegetett Jasveen Sangha, aki eladta a Jóbarátok sztárjának, Matthew Perrynek a halálát okozó drogot – írja a Variety.

A 42 éves Sangha öt vádpontban vallotta magát bűnösnek, köztük abban, hogy olyan ketamint terjesztett, amely halálhoz vezetett. Sangha tavaly augusztus óta van szövetségi őrizetben, ő az utolsó az öt vádlott közül, aki bűnösnek vallotta magát Perry halálával kapcsolatban.

A színészt 2023. október 28-án találták holtan Los Angeles-i otthonában. A bírósági iratok szerint Perry naponta hatszor-nyolcszor fogyasztott ketamint a halála előtt. Holttestét arccal lefelé, a hátsó udvarban lévő jakuzziban fedezte fel az asszisztense. A Los Angeles megyei halottkém megállapítása szerint „a ketamin akut hatásai” okozták a halálát.

Perry orvosa, Salvador Plasencia idén júniusban egyezett bele a vádalkuba, elismerve, hogy ellátta terápiás célú ketaminnal, bár a halálos adagot nem ő adta neki. Három másik vádlott – Erik Fleming, Kenneth Iwamasa és Mark Chavez – korábban szintén bűnösnek vallotta magát ketaminterjesztésben.

Akár 40 évet is kaphat az orvos, aki ketamint adott Matthew Perrynek Az orvos bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakban, és bocsánatot kért, amiért nem vigyázott jobban a függősége miatt „különösen sérülékeny” színész kezelésekor.

Az ügyészek szerint Sangha és Fleming 51 fiola ketamint adott Iwamasának, Perry asszisztensének, aki beinjekciózta a színésznek a végzetesnek bizonyuló adagot. Miután Sangha értesült Perry haláláról, állítólag megpróbálta eltüntetni a nyomokat, és felszólította Fleminget, hogy törölje az összes üzenetüket.

A szövetségi hatóságok tavaly márciusban razziát tartottak Sangha hollywoodi otthonában, ahol 79 fiola folyékony ketamint találtak. Emellett MDMA-tablettákra, hamis Xanaxra és egy arany pénzszámláló gépre is bukkantak, valamint más kábítószerrel kapcsolatos eszközöket is felleltek.

A 42 éves nő a lakásából árulta a veszélyes, erősen disszociatív szert, valamint kokaint, metamfetamint és más drogokat is. A periratok szerint Sangha – aki közösségi médiás posztjai alapján fényűző életet élt Hollywoodban, híres színészek társaságában bulizott, és rockzenészek környezetében is gyakran feltűnt – tudomást szerzett Perry drogproblémáiról, és mint potenciális ügyfelet kereste meg.

A vádalku részeként Sangha beismerte, hogy köze volt egy másik halálesethez is: 2019 augusztusában ketamint adott el egy Cody McLaury nevű férfinak is, aki néhány órával később túladagolás következtében meghalt.

Sangha ítélethirdetésére a következő hetekben kerülhet sor, akár 45 év börtönbüntetés is kaphat.