Miután hétfőn Washingtonban tárgyalóasztalhoz ült Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és több európai vezető. Az amerikai elnök a közösségi oldalán bejelentette, hogy megkezdte Vlagyimir Putyin és az ukrán elnök közötti egyeztetés előkészítését, amelynek még egyelőre nincs meg a helyszíne. A Reuters egy amerikai tisztviselőre hivatkozva azonban azt írja, hogy a felek Magyarországon találkozhatnak.

Az utolsó közvetlen tárgyalásokra Oroszország és Ukrajna között júniusban került sor Törökországban, igaz, ezen Putyin nem vett részt személyesen, hanem egy delegációt küldött maga helyett. Ami az újabb találkozó helyszínét illeti, korábbi hírek szerint felmerült, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Magyarország tartsa a megbeszélését, ám a két vezető végül Alaszkában egyeztetett.

Putyin nyerte az alaszkai menetet, győzelmének értéke hétfő éjjel derül ki Washingtonban Bár Donald Trump volt a házigazda, Vlagyimir Putyin tartotta kezében az amerikai és orosz elnök alaszkai csúcstalálkozóját. Moszkva helyzeti előnybe került, és korlátlanul folytathatja háborúját, amíg annak felelősségét Kijevre tudja hárítani.

Miután európai vezetők társaságában megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről.

Friedrich Merz német kancellár szerint az orosz és az ukrán elnök találkozójára a következő két hétben kerülhet sor. Hozzátette: az orosz–ukrán csúcstalálkozó helyszínét még meg kell határozni, és megerősítette, hogy ezt követően Donald Trump amerikai elnök is csatlakozna Zelenszkijhez és Putyinhoz egy háromoldalú találkozó keretében.