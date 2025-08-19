„A termékeinket időnként emberek megölésére is használják” – a semmiből lett a világ egyik legértékesebb cége a Palantir, és hamarosan Magyarországra is megérkezhet

„A termékeinket időnként emberek megölésére is használják” – ismerte be szemrebbenés nélkül Alex Karp, a Palantir Technologies vezérigazgatója egy interjúban 2020-ban. A hivatalosan adatelemzéssel és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat néhány hónappal később lépett tőzsdére New Yorkban, ma pedig már a 20 legértékesebb amerikai vállalat egyike, 440 milliárdos tőzsdei kapitalizációjával értékesebb, mint a Disney és a McDonald’s együttvéve.

Részvényeik árfolyama egy év alatt hatszorosára növekedett, és bár néhány tőzsdeguru már a lufi kipukkadását jósolja, ez így is azt jelzi, hogy jók abban, amit csinálnak. Hogy az pontosan mi is, az kívülállók számára továbbra is homályos, de Karp beismerése segít legalább elképzelni a Palantir szerteágazó tevékenységi körének egy részét.

A CIA-val indultak

A ma már Denverben székelő céget 2003-ban Karp négy társával, köztük a ma a cég elnökeként tevékenykedő Peter Thiellel közösen alapította a kaliforniai Palo Altóban. A Palantir már a kezdetektől elsősorban a kormányzati szektornak fejlesztett: első befektetőjük Thiel mellett az amerikai hírszerző ügynökséghez, a CIA-hoz tartozó cég, az In-Q-Tel volt. A cég küldetéseként pedig azt határozták meg: megakadályozzák, hogy még egyszer a 2001. szeptember 11-ihez hasonló terrortámadás történjen az Egyesült Államokban. Bár elmondásuk szerint ezt úgy szeretnék megtenni, hogy közben ne sértsék az állampolgárok szabadságjogait, egyértelmű, hogy a tömeges megfigyelés is repertoárjuk része, sőt, egyik legfontosabb eleme. Erre utal a cég neve is, amelyet A Gyűrűk Ura világának látókövei inspiráltak.

A Palantir először akkor kapott nagyobb figyelmet, amikor Oszama bin Laden 2011-es megölése utána felmerült, hogy a cég szoftvere is szerepet játszhatott a terrorvezér likvidálásában. Hogy valóban így volt-e, azt hivatalosan azóta sem erősítették meg, de a vállalat valóban egyre nagyobb szerepet vállalt a terrorizmus elleni küzdelemben: a 2015-ös párizsi támadást követően a francia hatóságok és az Europol is szerződött velük. Igaz, az összeurópai szervezet állítólag olyan elégedetlen volt a szolgáltatással, hogy még a Palantir beperelése is felmerült.