Magyar Péter: Orbán Viktor és kormánya bedobta a törölközőt

Takács Péter három hete nem tudott elmenni a Székesfehérvári kórházba, ahol árvízhez hasonló vészhelyzet van, Lázár János pedig az Alpokból posztol, miközben minden nap összeomlik a vasúti közlekedés – mondta Magyar Péter hétfő este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, amit a Telex szemlézett.

Újabb apa jelentkezett azzal, hogy szülés közben vízvezeték szerelők mentek be a szülőszobába Szerinte nem műtősök voltak, hanem kétkezi munkás emberek, kék kantáros nadrágban.

„Azt látjuk, hogy egyik miniszter se csinál semmit. Nem mintha jobban mennének a dolgok mikor itthon vannak, de nekem – és nem csak nekem – az a meglátásom, hogy bedobták a törölközőt” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke a műsorban.

Hozzátette, azt is furcsának találja, hogy a honvédelmi miniszter háborús vészhelyzet idején arról posztol, hogy lángost eszik. Majd elmondta, hogy ha Tisza-kormány lesz, akkor fontos lesz az őszinteség, el fogják mondani, hogy milyen állapotban van az ország és nem tagadják majd le a problémákat.

Hétfőn Kocsis Máté egy videót tett közzé a Facebook oldalán, ahol Varga Judit esetleges visszatérést Wayne Rooney Evertonhoz való igazolásához hasonlította. Magyar Péter ezt kikérte magának, majd arról beszélt, neki nincs joga ahhoz, hogy megmondja a Fidesznek, hogy „kivel és milyen konstellációban veszti el a választást”.

Hozzátette, szerinte nem jó döntés, ha a felesége visszamegy a „maffiához”, ha egyszer már „valami csoda folytán, nagyobb sérülések nélkül el tudott távolodni onnan”. Mindezek ellenére viszont nem gondolja, hogy Varga lenne a Fidesz jelöltje, ezt szerinte a kormánypárt csak azért dobta be, hogy ne az összeomló országról legyen szó. (Orbán Viktor egyébként az utóbbi időben többször is egyértelműen kijelentette: 2026-ban is ő fogja vezetni a Fideszt, mert így látja a legnagyobb esélyt a győzelemre.)

Reagált Magyar Péter az orosz nagykövet neki címzett levelére is, erre azt mondta, hogy „neki nem fog tudni utasításokat adni”. Korábban mi is írtunk róla, hogy tiltakozó levelet küldött a Tisza elnöke Oroszország Budapestre akkreditált nagykövetének, Jevgenyij Sztanyiszlavovnak azután, hogy augusztus 13-án megjelent egy közlemény az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján arról, hogy Brüsszel Magyar Pétert akarja kormányfőnek, és ennek eléréséhez anyagi hátteret is biztosít. A közleményt akkor a magyar állami hírügynökség, az MTI kritika nélkül lehozta.

Erre reagált Sztanyiszlavov hétfőn, mint írta, az SZVR jelentése magáért beszél és nem igényel további magyarázatot, teljes mértékben érthető és világos. A nagykövet megismételt néhány állítást, amely már a hírszerző szolgálat szövegében is olvasható volt, például arról, hogy az Európai Bizottság fontolóra veszi a „budapesti rendszerváltás” forgatókönyveit, a kijevi hatóságok pedig aktívan bekapcsolódtak a „magyar kormány lebontását” célzó kampányba.

„Nem tudtam eldönteni, hogy ez a levél a Karmelitában, a Kremlben vagy a Bajza utca sarkán, az orosz nagykövetségen írták” – mondta erre este az ATV-ben Magyar Péter. „Hol van ilyenkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal? Jut eszembe, egy éve üzengetett nekem, hogy jól kivizsgál, azóta egy levelet se írtak. Ez egy komolytalan ÁVH, egy ilyen ÁVH light.”

Nyitóképünkön Magyar Péter az ATV stúdiójában, forrás: YouTube / ATV Magyarország