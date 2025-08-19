Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítana a kormány két budapesti lakóparkot

Hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelet-tervezetet, mellyel Orbán Viktor nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítana két budapesti lakópark-projektet.

Az augusztus 26-ig itt véleményezhető dokumentumok szerint a XV. és a X. kerületben létesülő lakóparkokról van szó. Az MTI az Otthon Start Programiroda tájékoztatását idézve azt írja, a két projektben együtt 4200 lakás épülhet.

Mint ismert, a kormány augusztus közepi rendeletében elintézte, hogy kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani azokat az építkezéseket, melyek keretében 250 lakásnál több létesül, és a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. A programiroda most közölte: a két budapesti projekt kiemeltté nyilvánításával akár már az ősz derekán megindulhatnak az építkezések.

A két projektnél a kiemeltté nyilvánítás biztosítaná, hogy az építési engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg az építészeti tervtanács szakmai véleményét nem szükséges igazolni, illetve, hogy esetükben változtatási, telekalakítási és építési tilalom nem alkalmazható. Ügyintézési határidőnek pedig 8 napot határoztak meg.

Az Otthon Start Programiroda szerint több nagy építőipari beruházóval előrehaladott tárgyalások zajlanak további lakásfejlesztésekről. A kormány terve szerint még idén több mint 15 ezer új lakás épülhet meg. A kormány arra számít, hogy az intézkedései lenyomják a lakások árát, az elemzők szerint viszont a lakásárak a választásig csak drágulhatnak, a tömeges lakásátadások csak 2027-ben kezdődnek majd. A kiemeltté nyilvánítás érdekében pedig menet közben tervezhetnek át projekteket, és az árazással is ügyeskedhetnek majd.