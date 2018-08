Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"048cecd4-626a-4535-8d62-bdfd867c86b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyes szakértők szerint ez csak a temetés napján szokásos, mások szerint viszont a gesztus az elnök és a volt szenátor ellentmondásos kapcsolatára utal.","shortLead":"Egyes szakértők szerint ez csak a temetés napján szokásos, mások szerint viszont a gesztus az elnök és a volt szenátor...","id":"20180827_Egyelore_nem_engedtek_felarbocra_a_zaszlot_a_Feher_Hazban_McCain_halala_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048cecd4-626a-4535-8d62-bdfd867c86b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348d7eb0-dc06-4089-be2c-72d72f3d16d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Egyelore_nem_engedtek_felarbocra_a_zaszlot_a_Feher_Hazban_McCain_halala_utan","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:58","title":"Egyelőre nem engedték félárbocra a zászlót a Fehér Házban McCain halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat közölte az adatokat.","shortLead":"Az Eurostat közölte az adatokat.","id":"20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7830d8ad-31c8-4546-81f9-5867507ea23f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:49","title":"Ezért éri meg Romániában bevásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először az áramellátás szűnt meg, hétfőre pedig a vízszolgáltatásban is fennakadásokat tapasztaltak.","shortLead":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először...","id":"20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1469db5e-c13c-48b9-a7ef-f5a17ba5505a","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:13","title":"Víz és áram nélkül maradt a népszerű görög nyaralóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","shortLead":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","id":"20180827_Curtis_Majka_elarult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753273e6-923f-498e-bb07-82360e15acf4","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Curtis_Majka_elarult","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:55","title":"Curtis: Majka elárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Akiknél 60 mg/dl a HDL-koleszterin mennyisége, nagyobb eséllyel halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben, mint azok, akiknél ez az érték alacsonyabb.","shortLead":"Akiknél 60 mg/dl a HDL-koleszterin mennyisége, nagyobb eséllyel halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben...","id":"20180827_A_tul_sok_jo_koleszterin_noveli_a_szivinfarktus_kockazatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fd20c8-d2b9-4634-b31a-38967cc1012c","keywords":null,"link":"/elet/20180827_A_tul_sok_jo_koleszterin_noveli_a_szivinfarktus_kockazatat","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:49","title":"A túl sok „jó” koleszterin növeli a szívinfarktus kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója felügyel majd – írja a 444.hu. ","shortLead":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója...","id":"20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb60e2-672d-42ba-a119-80694714adf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:29","title":"444: Totális központosítás jön a kormányközeli médiumoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75346a51-7bba-4725-8903-74902c0a86bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"A Magyar Idők rendesen belerúgott a halott McCain-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon élethű replikák voltak, de a tolvajok csak lebuktak.","shortLead":"Nagyon élethű replikák voltak, de a tolvajok csak lebuktak.","id":"20180827_Elloptak_majd_jatekfegyverekkel_helyettesitettek_a_katonak_fegyvereit_Paraguayban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249659-367d-460a-bdbe-a9734c68815c","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Elloptak_majd_jatekfegyverekkel_helyettesitettek_a_katonak_fegyvereit_Paraguayban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:02","title":"Ellopták, majd játékfegyverekkel helyettesítették a rendőrök fegyvereit Paraguayban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]