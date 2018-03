Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió felhasználó adatait használhatták fel az amerikai elnökválasztási kampány során. Az ügy súlyosságát növeli, hogy Mark Zuckerberg eddig semmilyen formában sem reagált rá. A hírek szerint minderre rövidesen sor kerülhet, ráadásul úgy fest, a Facebook atyja önmagához képest is szokatlan felszólalásra készül.","shortLead":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió...","id":"20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0ebc58-3589-4071-ae55-03f94cbe0670","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 21. 15:48","title":"Zuckerberg 24 órán belül nyilatkozik a Facebook eddigi legsúlyosabb botrányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Választási lendületben van a magyar gazdaság, fűtik az uniós projektekre kifizetett előlegek, a béremelések, az alacsony kamatszint, és a nemzetközi környezet is kedvez neki – ebben nagyjából megegyezik a GKI és a Pénzügykutató friss prognózisa. A jövőt azonban megannyi bizonytalanság övezi.","shortLead":"Választási lendületben van a magyar gazdaság, fűtik az uniós projektekre kifizetett előlegek, a béremelések...","id":"20180321_Ket_prognozis_Fut_a_magyar_gazdasag_szekere_kerdes_hogy_meddig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c130044a-d81d-4f1e-9ee8-bd264b307ab4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Ket_prognozis_Fut_a_magyar_gazdasag_szekere_kerdes_hogy_meddig","timestamp":"2018. március. 21. 18:12","title":"Két prognózis: Fut a magyar gazdaság szekere, kérdés, hogy meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63ed90-61da-4b8f-a7b1-7cc73391fff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Orizetben_a_ferfi_aki_Gyarfas_Tamast_probalta_zsarolni_a_Fenyogyilkossaggal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad63ed90-61da-4b8f-a7b1-7cc73391fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eafd2a-c1d7-4ee0-942d-c2ff6d7f030d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Orizetben_a_ferfi_aki_Gyarfas_Tamast_probalta_zsarolni_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2018. március. 22. 11:44","title":"Őrizetben a férfi, aki Gyárfás Tamást próbálta zsarolni a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a felháborodás Brüsszelben – mondja rövid bejelentkezőjében Orbán Viktor, miután tárgyalt a V4-es csoport többi kormányfőjével az EU-csúcs előtt. Szigort ígért, és egy teljes videóban nem tett említést a migránsokról.","shortLead":"Nagy a felháborodás Brüsszelben – mondja rövid bejelentkezőjében Orbán Viktor, miután tárgyalt a V4-es csoport többi...","id":"20180322_Orban_a_Facebookon_uzeni_buntetni_kell_a_mocskos_Facebookkampanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61487e26-98f0-4ce7-a46b-4c086689d106","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Orban_a_Facebookon_uzeni_buntetni_kell_a_mocskos_Facebookkampanyt","timestamp":"2018. március. 22. 17:36","title":"Orbán a Facebookon üzeni: büntetni kell a mocskos Facebook-kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6834d7-371f-4444-ba04-ace6feeebef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán nincs mit szégyellnie a képviselőasszonynak egy ilyen BMW-n, főleg, hogy nem is lopott.","shortLead":"Igazán nincs mit szégyellnie a képviselőasszonynak egy ilyen BMW-n, főleg, hogy nem is lopott.","id":"20180321_bmw_x5_selmeczi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6834d7-371f-4444-ba04-ace6feeebef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2efc49-72a0-4021-9881-3a0d9712f990","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_bmw_x5_selmeczi","timestamp":"2018. március. 21. 17:57","title":"300 paripát tart kézben Selmeczi Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek számít. ","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig...","id":"20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7511dd68-2e31-4368-8028-b6a12ed1cfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","timestamp":"2018. március. 23. 06:15","title":"Magyar Idők: Czeglédy Csaba egy másik ügyben is sáros lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden oldalról alázzák a brit kormányt a Brexit miatt.","shortLead":"Minden oldalról alázzák a brit kormányt a Brexit miatt.","id":"20180323_A_brit_birodalom_vege_franciak_gyartjak_az_uj_utlevelet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e71e439-5569-42ff-aceb-d424707df23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_A_brit_birodalom_vege_franciak_gyartjak_az_uj_utlevelet","timestamp":"2018. március. 23. 11:42","title":"A brit birodalom vége: franciák gyártják az új útlevelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38e96cc-9f80-49a5-8372-a5cc111af0bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bakondi a migrációval riogat, de nem tudni, hogyan szereztek meg e-mail-címeket. Van, aki ügyfélkapun keresztül regisztrált külképviseleti szavazásra, és máris landolt nála Bakondi György levele.","shortLead":"Bakondi a migrációval riogat, de nem tudni, hogyan szereztek meg e-mail-címeket. Van, aki ügyfélkapun keresztül...","id":"20180322_bakondi_level_adatbazis","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38e96cc-9f80-49a5-8372-a5cc111af0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37267f1d-c252-4526-abbb-e90bcbb8b6e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_bakondi_level_adatbazis","timestamp":"2018. március. 22. 08:21","title":"Soha nem adta meg e-mail-címét a Fidesznek, mégis megkapta Bakondi levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]