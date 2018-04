Az OLAF nem csak azt tette szóvá a JEREMIE-programmal kapcsolatban, hogy a pénzből a Puncs.hu üzemeltetőjének is jutott, de kartellezést is megállapított.

Szabálytalan közbeszerzési eljáráson, túlságosan rövid idő alatt és személyre szabott feltételek alapján választották ki azokat a kockázati tőke-társaságokat, amelyeken keresztül többek között a Puncs.hu-t üzemeltető cég is jelentős támogatást kapott uniós forrásból – állapította meg az EU csalásellenes hivatala, az OLAF. A 24.hu birtokába került dokumentum szerint a 2015-ben kiírt, majd sebtiben le is zárt JEREMIE-pályázaton, amelyet Garancsi István és Hernádi Zsolt Mol-vezér egy-egy befektetési cége nyert el, más visszaéléseket is megállapítottak. Kartellgyanú is felmerült a két cég – a Gran Private Equity Zrt. és a Garangold Investment Befektető Zrt. – között, amelyeket mindössze néhány nappal a pályázat kiírása előtt alapítottak, a nyomozás pedig kapcsolatot és átfedéseket is talált.

Arról korábban a Direkt36 írt, hogy az Európai Bizottság vizsgálatában azt is nehezményezte, hogy az uniós elvekkel nem összeegyeztethető célokra – például szextárskeresőre – adtak tőkét a társaságok, ráadásul durván túlárazva. A 24.hu szerint azonban azt is problémásnak ítélték, hogy a támogatandó területen kívül, Közép-Magyarországon is juttattak a tőkealap 70 százalékban uniós forrásból származó pénzéből.

Mindezek miatt az Európai Bizottság 4,3 milliárd forint támogatást fizettetett vissza a magyar állammal, a 24.hu azonban nem kapott választ arra a kérdésre, hogy ezt az állam a kedvezményezettektől visszakérte-e. Ha nem, akkor a pénzt az uniós adófizetők helyett a magyarok fizették meg – például a Puncs.hu támogatására. A szextárskereső miatt egyébként korábban a Párbeszéd egyik politikusa is feljelentést tett, a főügyészség azonban úgy ítélte, nincs miért nyomozni.

