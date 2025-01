A TMF Group az 1980-as évek végén alakult Hollandiában. Kezdetben csak Amszterdamban működött, de hamar nemzetközi vizekre evezett a vállalat – főként Kelet-Európa felé nyitottunk terjeszkedésünk korai szakaszában, így Magyarországon is 30 éve jelen vagyunk. A legnagyobb irodánk a régióban Lengyelországban, azon kívül pedig Brazíliában, Indiában és Hollandiában található. Mára 86 országban, 12 ezer munkatársunk dolgozik a könyvelés, adómegfelelés, bérszámfejtés és cégjogi adminisztráció támogatásán.

Ügyfeleink azért fordulnak hozzánk, hogy biztonságosan, az üzleti profiljuknak megfelelő feladatokra koncentrálva működhessenek a világ különböző pontjain, miközben mi a helyi hatóságokkal együttműködve végigkísérjük őket a rájuk vonatkozó compliance folyamatokon.

Az elmúlt években kétszámjegyű növekedést értünk el, és olyan új piacokra léptünk be, mint például Szaúd-Arábia, ahol nemrég nyitottunk irodát. Ez a dinamikus fejlődés nemcsak az alapítók vízióját tükrözi, hanem azt is, hogy az idők során vélhetően jól alkalmazkodtunk a globális üzleti környezet változásaihoz. Legyen szó digitális innovációkról vagy új geopolitikai trendekről, a TMF Group képes volt megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, és ügyfelei számára kiváló szolgáltatásokat nyújtott a működéshez.

Jan Willem van Drimmellen, a TMF Group európai vezetője TMF Group

Milyen eredmények jellemzik a TMF Group globális és magyarországi működését?

2024-ben várhatóan először érjük el az 1 milliárd dolláros bevételt, ami jelentős mérföldkőnek számít. Világszerte több mint 125 irodánk működik – Kínában például hét helyszínen is jelen vagyunk. Számos iparágban tevékenykedünk, és ügyfeleink terjeszkedésével párhuzamosan pedig mi is bővítjük jelenlétünket, így folyamatosan színesedik a paletta. Egyes összetett iparágakban, mint például a légiközlekedés vagy az autóipar, különösen fontos szerepet töltünk be, mivel ezekben az ágazatokban az adminisztratív hibák tetemes károkat okozhatnak.

Ami Magyarországot illeti, itt különösen büszkék vagyunk a kollégáink magas megtartási arányára, ami azt mutatja, hogy dolgozóink valóban elégedettek a munkahelyi környezettel. Ez utóbbi visszahat az ügyfél-elégedettségi mutatóinkra is, ugyanis azt látjuk, hogy a jó közérzetű munkatársak precízebben dolgoznak, ami a mi területünkön egyértelműen kulcsfontosságú.

Hogyan segíti a TMF Group az ügyfeleket a nemzetközi piacokon való eligazodásban?

Egyre bonyolultabb szabályozási környezetben élünk, ahol a gyorsan változó jogszabályok, adótörvények és szankciók miatt a vállalatoknak komoly kihívásokkal kell szembenézniük. Mi abban segítünk partnereinknek, hogy nyugodtak lehessenek afelől, hogy megfelelnek az előírásoknak, elkerülve ezzel a bírságokat vagy egyéb problémákat.

Kiemelten fontos, hogy szolgáltatásaink támogatást biztosítsanak az üzleti terjeszkedéshez, függetlenül attól, hogy az adott piac mennyire összetett. Ügyfeleink nagyra értékelik, hogy nemcsak az alapvető adminisztratív feladatokban segítjük őket, hanem proaktívan követjük a számukra releváns szabályozási változásokat.

Ezen kívül a GBCI, azaz a Global Business Complexity Index 2024 című jelentésünk óriási segítség a piaci viszonyok közötti kezdeti eligazodásban. Ebben évről évre feltérképezzük a legösszetettebb pénzügyi- és joghatóságokat, hogy jól értelmezhető információval szolgáljunk ügyfeleink számára, és segítsük őket az új piacokra történő belépésben.

Miért fontos a GBCI, és milyen trendek látszanak a 2024-es jelentésben?

A GBCI a világ üzleti környezetének komplexitását elemzi több mint 200 adatpont alapján. Az idén például Görögország lett a legösszetettebb ország, míg olyan piacok, mint Mexikó vagy Vietnám – az aktuális geopolitikai események következtében előtűnni látszó, új kereskedelmi útvonalak miatt –váltak vonzóbbá.

A jelentés nem csupán az aktuális helyzetet mutatja be, hanem segít az üzleti döntések megalapozásában is. Például Kelet-Európában Románia jelentős befektetéseket vonz, míg Portugália és Szaúd-Arábia szintén kedvező változásokat mutatott az elmúlt években.

Ha egy ország elemzésünk alapján komplexnek bizonyul, az még nem feltétlenül tartja vissza a befektetőket, de fontos, hogy tisztában legyenek a kihívásokkal. A GBCI számos iparágra és országra kiterjedő adataival valódi tájékozódási pontot jelent, és segít a határokon átívelő üzleti stratégiák finomhangolásában.

Milyen stratégiát fog követni a TMF Group az elkövetkező években?

Fő célunk a hibátlan szolgáltatásnyújtás, valamint a mélyebb és hosszabb távú ügyfélkapcsolatok kiépítése. Szolgáltatásaink spektrumát folyamatosan szélesítjük, például ESG-jelentések és HR-tanácsadás terén, miközben új piacokra lépünk be.

Érdekes, hogy egyes kormányokkal van lehetőségünk tartalmas eszmecserét folytatni, hogy miként tehetik országaikat vonzóbbá a befektetők számára. Az ilyen törekvések támogatják a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok erősítését. Az éves trendek követése segít abban is, hogy megértsük, mely piacok válnak egyre népszerűbbé.

A technológiai innovációt is igyekszünk szem előtt tartani: mesterséges intelligenciát is alkalmazunk az adatelemzés hatékonysága és az adatvizualizáció plasztikusabb megjelenítése érdekében. Ugyanakkor továbbra is emberekre épülő vállalkozásként működünk, mert hisszük, hogy a lokális szaktudás, a személyes kapcsolatok – egyszóval az emberi tényező ebben az iparágban is pótolhatatlan.

Mit várhatunk a 2025-ös GBCI-től?

A 2025-ös GBCI összeállítása jelenleg is zajlik, megjelenése a második negyedévben várható. Rendkívüli izgalmakat tartogat mind az ügyfelek, mind pedig a piaci szakértők számára. A GBCI nem csupán egy éves jelentés, hanem egy dinamikusan változó adatbázis, amely feltárja az üzleti környezet komplexitásának legfontosabb tényezőit. Az új jelentés várhatóan még részletesebb képet ad majd azokról a változásokról, amelyeket a 2024-es év gazdasági és geopolitikai fejleményei generáltak. Ezek között kiemelten szerepel majd az új kereskedelmi útvonalak kialakulása, a szabályozási környezet módosulásai, valamint azok az országok, amelyek az elmúlt években vonzóbbá váltak a befektetők számára.

Az előző évek tapasztalatai alapján az új jelentés különösen fontos információkkal fog szolgálni a gyorsan változó piacok számára. Az olyan országok, mint Vietnám és Mexikó, amelyek az új kereskedelmi lehetőségek miatt emelkedtek ki, továbbra is fókuszban maradnak. A trendek elemzése rámutat arra is, hogyan reagálnak az országok a globális gazdasági változásokra, például a geopolitikai konfliktusokra vagy a fenntarthatósági követelményekre. A TMF Group munkatársai világszerte azon dolgoznak, hogy pontos és átfogó képet adjanak ezekről a folyamatokról.

A 2025-ös jelentés célja az is, hogy megmutassa, mely országok váltak könnyebben kezelhetővé az üzleti élet szempontjából, és melyek komplexitása nőtt az elmúlt évben. A történelmi adatok lehetővé teszik a trendek összehasonlítását, így a befektetők és vállalkozások pontosabban felmérhetik, mely piacok kínálnak hosszú távon is fenntartható lehetőségeket.

A TMF Group, ahogy mindig, a jelentést arra fogja használni, hogy ügyfeleinek még több támogatást nyújtson a nemzetközi terjeszkedésben. Az országonkénti szakértelem és a globális adatok együttesen biztosítják azt, hogy a vállalatok gyorsan alkalmazkodhassanak az új körülményekhez, miközben minimalizálják a kockázatokat és maximalizálják a lehetőségeket. A 2025-ös GBCI tehát nem csupán egy újabb kiadvány, hanem egy stratégiai eszköz, amely segít megérteni az üzleti környezet változásait és azok hatásait a világban.

A tartalom a TMF Group megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a Haszongépjármű magazin szerkesztősége nem vett részt.