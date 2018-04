Az európai konzultáció elindításáról is beszélhet rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő felszólalásából az is kiderülhet, mit gondol az újraválasztott magyar kormányfőről, akit legutóbb a hétvégén kritizált.

Cikkünk folyamatosan frissül

"Olyan időszakban beszélek az EU jövőjéről, amely különleges: a Brexit is azt mutatja, hogy súlyos megosztottság és kételyek jellemzik Európát, ahol az illiberális eszmék is napról napra erősödnek" - kezdi beszédét a francia elnök az Európai Parlament előtt. Úgy látja: ha feladjuk a demokratikus értékeket és az európai jövőt, rossz útra lépünk.

Az erős hatalom illúziója nem jelenti a demokrácia gyengeségét: "ezekre a válasz nem a hatalomelvő demokrácia, hanem a demokrácia hatalma" - fogalmaz Macron, anélkül, hogy bármilyen országot, hatalmat említene. Még az EP-n belül is vannak viták az országok között - teszi hozzá, ám szerinte ez is az európai együttműködés értéke.

Az európai identitáson alapuló demokratikus együttműködés szerinte a legnagyobb érték olyan veszélyek ellen is, mint az adatlopások, a klímaváltozás. Ezért is felszólítja az európaiakat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, ahelyett, hogy a nacionalizmust fogadnák el. Elítéli azokat a politikusokat is, akik

Brüsszelt és Strasbourgot szidják, mert ez kényelmesebb számukra.

Emmanuel Macron az Európai Unió reformjával kapcsolatos nézeteit fejti ki az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. A francia államfő, aki már egy évvel ezelőtt, választási kampányának is központi elemévé tette az EU-t, alaposan felforgatná az uniót, ráadásul erről mindjárt konzultációt is indítana – ebből szerinte egyedül Magyarország maradna ki.

Az sem mellékes a magyarok számára sem, hogy Macron éppen az EP előtt beszél. A testület állampolgári jogokért felelős bizottsága éppen most tárgyalja azt a jelentést, amely alapján az alapjogok megsértése miatt a legsúlyosabb, úgynevezett 7-es cikkely szerinti eljárást kezdeményeznék Magyarország ellen.

Ezt érdemes tudni Macron uniós nézeteiről:

Az euróövezetet egyfajta belső körré tenné, akik ebből kimaradnak, azok óhatatlanul kívülre szorulnának. Nézeteit először tavaly szeptemberben, a Sorbonne diákjai előtt fejtette ki.

Felélesztené az EU motorjának számító német-francia együttműködést. Ez korábban azért tették félre, mert a francia elnökök inkább saját hatalmuk megőrzésével voltak elfoglalva (sikertelenül), az elmúlt hónapokban pedig a német koalíciós tárgyalások szorították háttérbe.

Macronnál hangosabban egyetlen állam- vagy kormányfő sem bírálja az EU-ban Orbán Viktort. Megválasztása előtt azzal vádolta, hogy "szupermarketként" tekint az EU-ra, ahonnan csak pénzt vár, miközben megsérti az uniós alapértékeket. A hétvégén pedig azt mondta, "egyetlen Orbán Viktor által vallott értéket sem tartok a magaménak".

