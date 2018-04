Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlanságot állított a Magyar Helsinki Bizottságról a Fidesz, amikor arról tartott sajtótájékoztatót, hogy a civil szervezet törvénysértő módon nem átláthatóan működik. Erről azonban szó sincs, írja a Helsinki közleményében.","shortLead":"Valótlanságot állított a Magyar Helsinki Bizottságról a Fidesz, amikor arról tartott sajtótájékoztatót, hogy a civil...","id":"20180419_Ujabb_pert_bukott_a_Fidesz_a_Helsinkivel_szemben_400_ezret_kell_fizetnie_a_partnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e73087b-ec87-483d-bffd-a77db5f24265","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Ujabb_pert_bukott_a_Fidesz_a_Helsinkivel_szemben_400_ezret_kell_fizetnie_a_partnak","timestamp":"2018. április. 19. 15:48","title":"Újabb pert bukott a Fidesz a Helsinkivel szemben, 400 ezret kell fizetnie a pártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-27 fokos maximumokat jósolnak, rengeteg napsütéssel. ","shortLead":"26-27 fokos maximumokat jósolnak, rengeteg napsütéssel. ","id":"20180420_Tulajdonkeppen_hetvegere_beut_a_nyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fa1191-53f6-4514-a458-c96fbcf59766","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Tulajdonkeppen_hetvegere_beut_a_nyar","timestamp":"2018. április. 20. 05:47","title":"Tulajdonképpen hétvégére beüt a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1a67a5-0d95-4222-8ea6-739d6a91d529","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy építkezésen került elő a brit légibomba, amely miatt 800 méteres sugarú körben kiürítették a környéket.","shortLead":"Egy építkezésen került elő a brit légibomba, amely miatt 800 méteres sugarú körben kiürítették a környéket.","id":"20180420_hatastalanitottak_a_berlini_fopulyaudvarnal_talalt_500_kilos_legibombat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef1a67a5-0d95-4222-8ea6-739d6a91d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f36d055-9f4f-47ba-98e7-2ef142a75bc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_hatastalanitottak_a_berlini_fopulyaudvarnal_talalt_500_kilos_legibombat","timestamp":"2018. április. 20. 16:05","title":"Hatástalanították a berlini főpályaudvarnál talált 500 kilós légibombát – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b0df0b-88da-4b75-a7f5-fd6196bd72a5","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Egy évvel első találkozásuk után is megmaradt a varázs – ezt Merkel mondta berlini találkozójukat követően.","shortLead":"Egy évvel első találkozásuk után is megmaradt a varázs – ezt Merkel mondta berlini találkozójukat követően.","id":"20180419_Napi_cukisag_Europa_ket_legerosebb_politikusa_baratkozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b0df0b-88da-4b75-a7f5-fd6196bd72a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3d1fbc-35ee-4a6a-8ee8-6f2ff65a4638","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Napi_cukisag_Europa_ket_legerosebb_politikusa_baratkozik","timestamp":"2018. április. 19. 14:58","title":"Napi cukiság: Európa két legerősebb politikusa barátkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András próbálta megakadályozni a Tv2 megbírságolását. Visszanéztük az ülésről készült felvételt, ami alapján egyértelmű, hogy Patyi és az elvileg független tagok érveltek amellett, hogy teljesen rendben van, ha Marsi Anikóék belemondják a kamerába: Orbán Viktorra szavaznak. Azt is az elnök javasolta, hogy Vajnáéknak végül kisebb bírságot kelljen csak fizetni, sőt véletlenül majdnem megfeledkezett a pénzbüntetésről.","shortLead":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András...","id":"20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcef522-6cf7-452d-9ae5-b6b166a72ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","timestamp":"2018. április. 19. 10:45","title":"Az Orbánnak hajbókoló NVB-elnök meg akarta fúrni a Tv2 bírságolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222361e-7224-493a-8653-97eedd82fa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy korábban megírtuk, hamarosan meghosszabbítják a kisföldalattit. Több ütemben újul meg a vonal, rögtön az elején egy elég meghökkentő beruházással. Rekord rövid távolság van kinézőben két állomás között a belvárosban. Videó.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, hamarosan meghosszabbítják a kisföldalattit. Több ütemben újul meg a vonal, rögtön az elején...","id":"20180419_jot_nevettek_a_budapestiek_a_metroterveken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a222361e-7224-493a-8653-97eedd82fa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d00f8b-cc30-46d7-9357-519c77fb7e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_jot_nevettek_a_budapestiek_a_metroterveken","timestamp":"2018. április. 19. 21:51","title":"Jót nevettek a budapestiek a metróterveken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","shortLead":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","id":"20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656fa9b8-4504-4a84-b4a6-8c5afce076a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","timestamp":"2018. április. 20. 11:28","title":"Szentségtörés: hibrid és akár összkerekes is lehet a következő Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","shortLead":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","id":"20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbb625d-6abc-4459-888f-9872d0560403","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","timestamp":"2018. április. 19. 20:37","title":"Nem gyanúsítanak senkit Prince halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]